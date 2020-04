Alfredo Relaño explica cuándo Michael Robinson se empezó a encontrar mal

La carrera de Michael Robinson en la televisión no se podría entender sin la figura de Alfredo Relaño. Como encargado de los deportes de Canal+ por aquel entonces, fue el que decidió colocar al inglés como comentarista de partidos después de haberle escuchado en el Mundial de Italia en Televisión Española.

El día de su fallecimiento, Relaño ha recordado su figura en la Cadena SER. El que fuera director de AS ha resaltado la capacidad humana de Robinson y ha explicado cuándo fue el momento en el que se empezó a encontrar peor. Relaño estaba preocupado por él desde hace tiempo, porque dejó de contestar mensajes.

"Me dieron un premio por mi trayectoria hace poco y me hizo un homenaje. Fue la última vez que le vi y charlé con él en persona. Hace un tiempo, vi que Robin no me contestaba a mis mensajes y hablé con su hijo Liam. Al acabar el partido de Anfield se encontró muy mal, fue al hospital y le dijeron que tenía el cáncer muy extendido y a partir de ahí vi que no iba a más. Ese día, el que corrió la noticia de su muerte, hablé con él por mensaje y me dijo que había ido al hospital, que había vuelto a casa...", desveló Relaño.

"Trabajar con él era fácil y divertido: era inteligentísimo. A parte de un 'don de gentes', tenía un don para la comunicación"



La despedida del director del @diarioas, @AS_Relano, a nuestro compañero y amigo Michael Robinson

Así fue el momento en el que le fichó para las retransmisiones de fútbol. "En los inicios del Canal+, Valdano era el comentarista de los partidos pero él quería entrenar. Yo lo había visto de comentarista a Robinson en TVE durante el Mundial de Italia. Él le dijo al narrador que un futbolista no era japonés porque no llevaba una cámara al hombro. Yo le conocí cuando era jugador de Osasuna. Le fui a ver a Inglaterra y vi que entendía mucho de comunicación", explicó el exdirector del diario AS.

Su forma de hablar español ha provocado que nadie vaya a olvidar su voz. "Fue mejorando su acento. A los españoles nos cae en gracia el esfuerzo para hablar español de la gente. Decía muchos refranes y me acuerdo de ir a los campos, cuando más al sur de España más, y su popularidad era brutal. Era fácil y divertido trabajar con él. Era inteligente y tenía mucho humor. Un gran on de gentes y de comunicación. La pareja con Carlos Martínez, que empezó en 1991, es de época", recordó Relaño.

