Edu Aguirre: "Si Neymar está pensando en el Barça no se hace una foto con Benzema"

Edu Aguirre en El Chiringuito. Foto: Twitter (@elchiringuitotv)

El futuro de Neymar sigue en el aire mientras que el Real Madrid y el Barcelona se postulan como sus principales destinos. El deseo del futbolista brasileño es salir del PSG este verano, por lo que su regreso a España se presenta como la mejor opción, aunque todavía está todo por decidir. No obstante, Karim Benzema ha publicado una foto con él en su Instagram que ha provocado una revolución y que puede haber dado alguna pista sobre su futuro.

"Si NEYMAR está pensando en el BARÇA no se hace una FOTO con BENZEMA". Las PALABRAS de @EduAguirre7 en #ChiringuitoNeymar pic.twitter.com/qWlBtm0Lgb — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 20 de junio de 2019

En este sentido, Edu Aguirre ha dado su punto de vista en El Chiringuito sobre lo que puede significar la imagen. El tertuliano considera que "si Neymar está pensando en el Barça no se hace una foto con Benzema", por lo que estima que puede haber significado un claro guiño a que su fichaje por el Real Madrid no está tan lejos como parece y que la temporada que viene podría vestir de blanco en el Santiago Bernabeú.

La foto con Benzema 'aleja' al Barça

