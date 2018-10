Calabrés: "El Madrid ha perdido en Moscú habiendo sido muy superior"

El Real Madrid ha vivido este martes su primer tropiezo en la nueva edición de la Champions League a costa del CSKA de Moscú. El conjunto entrenado por Julen Lopetegui no ha podido sobreponerse al equipo ruso, que se ha puesto por delante en los primeros dos minutos de juego y el equipo blanco no ha dejado de generar ocasiones de peligro, aunque ninguna de ellas ha tenido éxito.

Precisamente de ello ha hablado Jorge Calabrés. El periodista deportivo y director de EL BERNABÉU ha acudido al plató de Realmadrid TV, donde en primer lugar ha dejado clara la situación en la que se han visto los merengues: "Te encuentras en un partido en una situación difícil, a partir del gol ellos han crecido y el Madrid lo ha intentado todo, se lleva una derrota habiendo sido muy superior".

Más adelante, ha resaltado con gratitud el debut de Sergio Reguilón en competición oficial vestido de blanco: "Ha jugado muy bien, ha sido una de las buenas noticias al margen de la derrota. Ha sido un cúmulo de desgracias lo que le ha pasado al Real Madrid esta noche, y una de las cosas positivas ha sido su debut".

Reguilón y Fernandes se disputan un balón.

Otro punto que ha querido resaltar Calabrés ha sido la superioridad mostrada sobre el terreno de juego y que los hombres de Lopetegui no tienen que tener motivos para preocuparse: "En la fase de grupos de la Champions siempre hay pinchazos. La temporada pasada también hubo malos resultados en la fase de grupos y fue campeón de Europa, esta derrota no significa nada. El día de la Roma fue una auténtica exhibición. Este Madrid no tiene motivo para preocuparse, es solo una mala racha".

Por otra parte, el nombre de Álvaro Odriozola también ha salido a la luz como otro de los factores positivos a tener en cuenta: "Es internacional español, muy utilizado por Lopetegui en su etapa de seleccionador y junto a Carvajal forman una de las mejores bandas derechas de Europa, digna del mejor equipo".

Mucho en poco tiempo

Finalmente, Calabrés también ha querido tener en cuenta la cantidad de partidos acumulados en tan poco tiempo cosechados por el equipo merengue: "El Madrid ha tenido un calendario muy duro, ha jugado cada tres días contra rivales muy difíciles. Se ha pagado ese esfuerzo realizado a principio de temporada".