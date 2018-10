El polémico tuit de Pedrerol sobre Lopetegui tras la derrota del Madrid en Moscú

El Real Madrid ha protagonizado este martes una de las grandes sorpresas de la nueva jornada de la fase de grupos de la Champions League. Los hombres de Julen Lopetegui se han visto superados por el CSKA de Moscú, que veía como se adelantaba en el marcador a las primeras de cambio, y se iban a encargar de defender el 1-0 hasta el final, convirtiéndolo en el marcador definitivo.

Ante la derrota y un nuevo partido sin marcar por parte del conjunto merengue, la actividad en las redes sociales no se está haciendo esperar. Tanto es así que famosos tertulianos y presentadores de programas deportivos, han manifestado su opinión al respecto en Twitter. Uno de ellos ha sido Josep Pedrerol, que no ha dudado en no quedarse atrás.

En primer lugar, el presentador de El Chiringuito escribía el siguiente tuit: "¿Y ahora qué?". Pero la polémica se iba a desatar al ver que la publicación iba acompañada de una foto de Rafa Benítez, quien fuera entrenador del equipo blanco y que terminó siendo cesado en las vacaciones de Navidad, como consecuencia de los malos resultados.

Minutos después, al ver la repercusión que había causado, Pedrerol no iba a tardar en pedir disculpas al respecto, escribiendo lo siguiente: "Perdonad por la confusión en la foto del tuit anterior. ¿Y ahora qué?". Esta vez, si era Julen Lopetegui el protagonista de la imagen de la publicación, dando así por enmendado su error anterior.

Perdonad por la confusión en la foto del tuit anterior. ¿Y ahora qué? pic.twitter.com/fpbGNdngH5 — Josep Pedrerol (@jpedrerol) October 2, 2018

De esta manera, la primera derrota de los hombres de Lopetegui en la máxima competición europea no ha pasado inadvertida en los medios de comunicación ni en las redes sociales. La plantilla madridista confía en levantarse del tropiezo, del que la máxima prioridad es recuperar el olfato goleador. Tanto el entrenador como los jugadores esperan darle la vuelta para volver a darle alegrías a la afición lo antes posible.