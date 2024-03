Tchouameni da por hecho el fichaje de Mbappé por el Real Madrid: "Cuando le vean jugar en España..."

Kylian Mbappé vestirá la camiseta del Real Madrid salvo sorpresa mayúscula. Todo está cerrado por las dos partes y tan solo falta que se haga oficial su llegada al conjunto blanco. Una espera cargada de tensión donde todo el mundo ya hace cábalas sobre cuándo será la fecha de presentación.

Mientras tanto, ya hay futbolistas muy allegados a Kylian Mbappé que dan por hecho que llegará al Real Madrid el próximo verano. El último en hablar sobre ello ha sido Aurelién Tchouameni. El centrocampista del conjunto blanco es íntimo del futbolista del París Saint-Germain y ha puesto de manifiesto su fichaje tras hablar más de la cuenta.

"¿Qué piensan los españoles de las actuaciones de Mbappé?", fue la pregunta de los medios franceses a Tchouameni. En ese momento, el centrocampista galo se sinceró más de lo debido y dio a entender que el delantero acabará firmando por el Real Madrid. Unas palabras que han causado un enorme revuelo en las últimas horas.

"Los españoles son conscientes del jugador que es Kylian, aunque cuando lo vean a diario en los entrenamientos y en los partidos se darán cuenta de la grandeza del jugador", explicó Aurelien Tchouameni durante su estancia en la concentración de la selección francesa.

Lo cierto es que Kylian Mbappé ya le confirmó al PSG que no renovará su contrato y que terminará su unión con el club el próximo 30 de junio. Sin embargo, se espera que pueda haber movimiento antes y que se anuncie su llegada al Real Madrid antes de que arranque la Eurocopa. El torneo comienza el 14 de junio y una vez acabada la temporada, podría hacerse oficial.

El plan de Mbappé

Hace tan solo unos días Kylian Mbappé dio a conocer cuál es su hoja de rota para este verano. El delantero del conjunto parisino aseguró que quiere dar a conocer su futuro antes de que comience la Eurocopa, algo que todavía está por ver. Aún así, él plasmó sus deseos.

"Me voy a concentrar en la selección francesa cuando llegue la Eurocopa, así que creo que para entonces estará todo resuelto. Estoy muy concentrado en la Selección", aseveró el todavía delantero del París Saint-Germain. Unas palabras contundentes que tienen un motivo detrás.

La principal intención de Kylian Mbappé es no interferir en la temporada del PSG. Para ello, estaría esperando a que su actual club quede eliminado de la Champions League. Esto se debe a que todavía podría darse un cruce con el Real Madrid en la competición europea de clubes.

Así lo explicó Jérôme Rothen, exfutbolista del PSG y desde hace varios años presentador de su programa de radio en RMC Sport. "Mbappé va a fichar por el Real Madrid. No le digo nada nuevo a nadie. Lo anunciará antes de la Eurocopa (14 de junio – 14 de julio). Lo anunciará cuando el PSG sea eliminado de la Champions o si el Real queda eliminado de la Champions contra el Manchester City (en cuartos) o en semifinales. Mientras exista la posibilidad de ver el PSG-Real Madrid (en la final), no lo hará. No va a anunciar nada", explicó.