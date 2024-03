Mbappé pone fecha a su fichaje por el Real Madrid: "Mi futuro se resolverá antes de la Eurocopa"

Había mucha expectación ante la rueda de prensa que en la tarde de este viernes ofrecía Kylian Mbappé en su concentración con Francia. Como era de esperar, las preguntas sobre su futuro fueron las que predominaron en esta comparecencia en la que el encuentro de la selección gala contra Alemania quedó en un segundo plano.

El delantero eludió dar demasiados detalles sobre su futuro una vez que termine la temporada, pero sí que puso sobre la mesa una fecha. No quiere ir a la Eurocopa este verano dándole vueltas a la cabeza acerca de dónde jugará el próximo curso, así que para entonces quiere tenerlo todo atado.

"Me voy a concentrar en la selección francesa cuando llegue la Eurocopa, así que creo que para entonces estará todo resuelto. Estoy muy concentrado en la Selección", aseveró el todavía delantero del París Saint-Germain.

Pese a que ya es público que hace unas semanas el futbolista mantuvo una conversación con el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, para comunicarle que no seguirá en el equipo francés al final de la temporada, el propio Mbappé se negó a confirmar tal extremo y dar actualizaciones sobre su futuro.

"No he anunciado nada porque no tenía nada que anunciar. Si no lo he hecho, es porque no tengo nada que anunciar", dijo de manera tajante el futbolista al respeto de su situación.

Kylian Mbappé hace un gesto de despedida con la camiseta del PSG. REUTERS

Además, prosiguió en su explicación en la respuesta a otra pregunta: "El día que tenga algo que anunciar, lo diré. Nunca me he escondido, siento decepcionarte, pero no tengo nada jugoso que anunciar", comentó.

La Eurocopa y los JJOO

También fue consultado el delantero francés sobre la posibilidad de estar en los Juegos Olímpicos o no. Esto se ha vuelto en un gran debate en los últimos días, ya que el Real Madrid se puso en contacto con la Federación Francesa para comunicar que no cederá a sus futbolistas para la cita olímpica, algo que chocaría frontalmente con el sueño de Mbappé de jugar en París 2024.

"Siempre he tenido la misma ambición. Siempre dije que es algo que no depende de mí. La decisión final siempre es de la misma persona así que no puedo opinar. Yo tomo distancia con estas situaciones y si no lo hiciera, aceptaría y haría lo que me dijeran", se resignó ante la posibilidad de que el club en el que esté no le permita jugar los Juegos.

Además, confirmó que se encuentra en un buen momento de forma y que se ve con confianza para llegar bien a la Eurocopa: "Me siento bien, no estoy muy cansado y además falta mucho para la Euro. Estoy preparado para adaptarme a cualquier situación", aseveró.