Desvelan la razón por la que Mbappé espera para anunciar su fichaje por el Real Madrid

Kylian Mbappé, por ahora, no suelta prenda sobre su futuro. El delantero francés rompió este viernes su silencio en público. No hablaba ante la prensa desde el 3 de enero. Había mucha expectación en torno a su comparecencia con la selección de Francia y se limitó a decir que no tenía "nada que anunciar".

Lo que sí dejó claro Mbappé es que espera haber anunciado su futuro antes de la próxima Eurocopa de Alemania, que comienza el 14 de junio, y así poder poner toda su atención en dicho torneo. Por tanto, queda poco más de dos meses y medio para conocer qué hará el delantero galo.

"La Eurocopa será mi prioridad, pero espero que esté resuelto para entonces. Pero en la Eurocopa me centraré en la selección", afirmó la estrella del fútbol francés en una conferencia de prensa previa al encuentro amistoso que Francia disputa con Alemania este sábado en Lyon.

[Luis Enrique pide 5 millones de euros para dejar a Mbappé en el banquillo ante el Barça]

Mbappé recalcó que si aún no ha anunciado nada "es porque no tengo nada que anunciar", y añadió que está centrado en lo que queda de temporada con si equipo, que aspira a ganar la liga y al copa francesas, y está en cuartos de final de Champions League.

Preguntado acerca de si esa incertidumbre le afecta, respondió con otra pregunta al periodista: "¿Cuando ves mis últimos partidos, ves a un tipo perturbado?".

Kylian Mbappé hace un gesto de despedida con la camiseta del PSG. REUTERS

"Estoy concentrado en el próximo partido. Todo lo que ha pasado en las semanas pasadas me he concentrado en rendir. Lo que pasa fuera, se queda fuera", aseguró, aunque no dejó de reconocer que es consciente de lo que se habla en torno a él: "Pero yo veo, ¿eh?, yo veo".

Además, Mbappé aseguró que aceptará la situación si finalmente no puede disputar con su selección los Juegos Olímpicos de París, este próximo verano: "Si no puedo ir, lo aceptaré". "Siempre he dicho que [los JJOO de París] son algo especial y que quería estar, pero que no dependía de mí", recordó Mbappé.

¿Por qué Mbappé no anuncia su futuro?

Si bien Mbappé sigue sin anunciar nada, todo el mundo sigue apuntando al Real Madrid como su destino. Lo hace también Jérôme Rothen, exfutbolista del PSG y desde hace varios años presentador de su programa de radio en RMC Sport. Este da por hecho el futuro de blanco de Kylian y explica qué es lo que está esperando el jugador para hacer el anuncio sobre su fichaje:

"Mbappé va a fichar por el Real Madrid. No le digo nada nuevo a nadie. Lo anunciará antes de la Eurocopa (14 de junio – 14 de julio). Lo anunciará cuando el PSG sea eliminado de la Champions o si el Real queda eliminado de la Champions contra el Manchester City (en cuartos) o en semifinales. Mientras exista la posibilidad de ver el PSG-Real Madrid (en la final), no lo hará. No va a anunciar nada", explicó Rothen.

La ronda de cuartos de final de la Champions League está al caer. El 9 de abril, el Real Madrid recibirá al Manchester City en el Santiago Bernabéu y al día siguiente, el 10, el PSG hará lo propio en el Parque de los Príncipes con el FC Barcelona. Los partidos de vuelta, en los feudos opuestos, se jugarán la semana siguiente: Barça-PSG, el 16 de abril; y City-Madrid, el 17.