El Real Madrid se atasca ante el Rayo y le vuelve a abrir la puerta de La Liga al Girona

Si la semana pasada el Real Madrid pareció asestarle un golpe casi definitivo a La Liga tras vencer con contundencia al Girona, ahora le vuelve a abrir la puerta al conjunto catalán después de su discreto empate en Vallecas (1-1). Los de Ancelotti fueron incapaces de doblegar al Rayo Vallecano y tendrán que mirar atentamente lo que haga mañana el equipo de Míchel en San Mamés. [Así vivimos el empate entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano]

Fue un partido gris del Real Madrid. Se adelantó cuando tan sólo se habían jugado 3 minutos por medio de Joselu, es cierto, pero ni mucho menos pudo imponer su ley en Vallecas y el Rayo encontró un hueco para hacer el empate todavía en la primera mitad. Lo hizo desde el punto de penalti, con RDT, que todavía no había marcado esta temporada, como protagonista.

La mayoría del encuentro fue un quiero y no puedo por parte de los blancos, que parecieron acusar la exigencia del partido de Champions. Esta vez las rotaciones no le salieron bien a Ancelotti. Con Joselu, Modric o Fran García en el once, el equipo no terminó de carburar y el Rayo no pasó demasiados apuros.

Los jugadores del Madrid celebran el gol de Joselu en Vallecas. REUTERS

Los vallecanos estrenaban a Íñigo Pérez en el banquillo después de la destitución de Francisco. Y aunque enlazaron su séptimo partido consecutivo sin conocer la victoria, al menos lograron sumar un punto ante el líder de la competición para seguir sumando y no acercarse en exceso a los puestos de descenso.

Joselu, el goleador

Los partidos en Vallecas ante los equipos grandes son propensos a salir intensos y con un alto voltaje. Así es como arrancó este choque y así es como se vivió toda la primera mitad, con una electricidad constante que generaba la impresión de que podía pasar de todo en cualquier momento.

Incluso en el inicio, como efectivamente sucedió. Porque tan sólo se habían disputado tres minutos de juego cuando llegó el primer gol de la tarde. El Real Madrid aprovechó que el Rayo se había animado a ir al ataque para lanzar la contra y matar a su rival.

Brahim sirvió un balón en largo precioso y preciso para Fede Valverde. El uruguayo, incombustible como siempre, corrió por la banda derecha y le puso un gran centro a Joselu, que ya esperaba libre de marca dentro del área. El delantero, al que Ancelotti le había dado la oportunidad de ser titular, respondió a las expectativas y no falló en el mano a mano ante Dimitrievski.

Reivindicación de los aficionados del Rayo Vallecano contra el traslado de estadio. EFE

Primera acción de peligro real de todo el encuentro y el Real Madrid ya mandaba sin haber casi salido de los vestuarios. El partido se le puso de cara a los de Ancelotti, que pasaron a estar relativamente cómodos en el terreno de juego pese a que el Rayo no renunciaba ni mucho menos al ataque y le seguía metiendo intensidad a cada acción. Sin embargo, cada balón dividido era para los visitantes, más enteros físicamente.

Cerca de los 20 minutos de juego estuvo muy cerca de llegar el segundo gol del Real Madrid. Llegó, pero en realidad la jugada no valía. Lucas Vázquez se marchó por la banda derecha con habilidad pero cuando puso el centro para Joselu, que remató al fondo de las mallas, el balón se había marchado por la línea de fondo.

El Rayo de vez en cuando se asomaba por el área del Real Madrid y en una de estas encontró premio. Los de la franja combinaron bien, Trejo remató en el corazón del área y cuando el balón enfilaba el camino del gol tocó en la mano de Camavinga, ligeramente despegada del cuerpo. Tras la revisión en el VAR, el colegiado decretó la pena máxima a favor del Rayo.

Modric cae al suelo. REUTERS

Isi Palazón y Raúl de Tomás dialogaron para ver quién se encargaba de ejecutar el disparo desde los 11 metros, y decidieron que fuera RDT. El delantero, que todavía no había visto puerta esta temporada, batió a Lunin con un disparo centrado, alto y fuerte.

Todavía iban a pasar algunas cosas más en esta primera parte. Entre ellas, un lanzamiento espectacular de Fede Valverde al poste. El uruguayo enganchó una volea preciosa tras un despeje de la zaga del Rayo, pero se topó con la madera en lo que podría haber sido uno de los goles de La Liga. Y cuando todos pensaban en irse a los vestuarios, Lunin realizó una intervención espectacular al tiro de Álvaro desde dentro del área.

El partido se cae

En la segunda parte cayó el ritmo y también el entretenimiento. Ni el Rayo ni el Real Madrid terminaron de encontrar sus mejores sensaciones y el partido empezó a trabarse con lesiones de por medio. Como la de Isi Palazón, que tuvo que marcharse antes de tiempo con unos problemas musculares.

Eso sí, entre tanta tranquilidad Tchouaméni quiso darle emoción al asunto y poner a prueba los corazones con un despiste imperdonable. El francés se durmió en la frontal de su área, Álvaro le robó el balón y cuando parecía que llegaba la remontada del Rayo el propio Tchouaméni arregló su error.

Eso fue en los albores de este segundo acto, y lo cierto es que tampoco hubo mucho más que reseñar en los siguientes minutos. Tan sólo una acción individual de Brahim, que conectó con Joselu dentro del área para el tiro del delantero a las manos de Dimitrievski.

Arda Güler jugó unos minutos en Vallecas. EFE

La más clara la tuvo Toni Kroos en una acción a balón parado. El alemán ejecutó una falta lejana buscando la escuadra, pero la magnífica respuesta de Dimitrievski evitó males mayores para la portería del Rayo Vallecano.

Carvajal terminó expulsado de manera absurda con dos tarjetas amarillas en un par de minutos, así que el lateral se perderá el próximo partido. No hubo tiempo para más, y la pelea por La Liga vuelve a estar abierta.

Rayo 1 - 1 Real Madrid

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Lejeune, Aridane, Espino; Óscar Valentín, Unai López (Kike Pérez, m.64); Isi (De Frutos, m.56), Trejo (Miguel Crespo, m.64), Álvaro (Camello, m.81) y Raúl de Tomás (Falcao, m.81).



Real Madrid: Lunin; Lucas Vázquez (Carvajal, m.75), Tchouaméni, Nacho, Fran García; Camavinga (Kroos, m.70), Modric (Güler, m.87), Fede Valverde, Brahim (Rodrygo, m.70); Vinícius y Joselu.



Goles: 0-1, m.3: Joselu. 1-1, m.27: De Tomás de penalti.



Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz (Comité gallego). Amonestó a Isi (45), Balliu (45+3), De Tomás (81) y Álvaro (82) por el Rayo; y a Camavinga (61) por el Real Madrid. Expulsó a Carvajal por doble amonestación (92 y 95).



Incidencias: encuentro correspondiente a la vigésimo quinta jornada de LaLiga EA Sports, disputado en el estadio de Vallecas ante 14.354 espectadores

