Las dudas del Real Madrid tras la eliminación en la Copa: de la rotación Lunin-Kepa a Tchouameni

La eliminación del Real Madrid frente al Atlético en la Copa del Rey hizo sembrar las dudas en el equipo de Carlo Ancelotti. Dudas e incógnitas en varias facetas del juego y en distintas posiciones. Desde la rotación en la portería hasta la falta de un nueve además de Joselu.

El conjunto blanco no realizó su mejor partido en el Metropolitano. Lunin cometió errores, Rudiger, que hasta el momento había sido el mejor defensa del equipo, se mostró muy impreciso y Jude Bellingham no pudo salvar al equipo como acostumbra a hacerlo. Los de Ancelotti fallaron en momentos clave y lo acabaron pagando con una eliminación ante el rival de la ciudad.

Las primeras dudas que deja el choque son en la portería. Precisamente, estas dudas parecían resueltas después de la actuación de Lunin en la final de la Supercopa de España frente al Barça. Sin embargo, el ucraniano estuvo muy lejos de su nivel en el Metropolitano. Especialmente en el segundo gol de los colchoneros, obra de Álvaro Morata. El ariete madrileño se aprovechó de la indecisión de un Lunin que se quedó a media salida dejando vendida toda su portería. Quizá pudo hacer algo más también en el tanto de Griezmann, pero ahí también hay mucho mérito del francés.

También fue una noche aciaga para Rudiger. Eso sí que es de extrañar. El central alemán estaba siendo el mejor zaguero no solo del Real Madrid, sino de toda La Liga e incluso del fútbol europeo. Atento a los cortes, contundente, sobrio con balón... Frente al Atlético fue una sombra. Despejó mal un balón en el primer gol de Samu Lino y le faltó comunicación y contundencia en la jugada del tanto de Morata. Un partido para olvidar.

La posición de '9'

Otra de las conclusiones a las que se llega después del derbi copero es la ausencia del nueve en el Real Madrid cuando Joselu no está en el campo. El delantero gallego entró en los últimos minutos del partido cuando ahogaba el marcador y fue él quien se encargó de mandar el choque a la prórroga.

Lo hizo con un gol de puro '9'. En una acción individual de Bellingham el ariete se colocó en el punto de penalti, lejos de todos sus marcadores, y estuvo atento para rematar en boca de gol el centro del inglés.

Sin Joselu al Real Madrid le falta mordiente en el área. Por las bandas genera mucho peligro, pero no tiene ese jugador referencia capaz de fijar a los centrales y liberar a sus compañeros. Joselu demostró en pocos minutos su importancia en el equipo.

Ayudas a Bellingham

Jude Bellingham dio la asistencia del gol a Joselu. El inglés le puso un balón exquisito con la pierna izquierda después de una gran jugada individual. Muchos minutos antes, al inicio del partido, el británico estuvo a punto de firmar un nuevo tanto en su cuenta al estrellar un duro disparo contra el larguero.

El '5' blanco volvió a aparecer. Siempre lo hace. Unas veces con goles, otras con asistencias, otras manejando al equipo... Pero cuando no marca gol su equipo lo nota. Desde el inicio del curso ha sido él quien ha tirado del carro en la faceta goleadora y cuando no marca, no lo va a hacer todos los días, al Real Madrid le cuesta más abrir la lata.

Bellingham, cabizbajo tras la derrota frente al Atlético REUTERS

Lo que está claro es que el Real Madrid tiene que seguir el rumbo que llevaba hasta el momento. La derrota y la eliminación ante el Atlético hace daño, pero no puede desviar el foco de un equipo que está haciendo muy bien las cosas este año. Ahora toca recuperarse y pensar en el Almería. Los de Ancelotti están en muy buena posición para llevarse el título de liga, algo que el Atlético tiene muy complicado, y en febrero llegará el todo por el todo en la Champions.

