Ancelotti, sobre acudir al mercado: "Hemos hablado con el club, lo evaluaremos en los próximos días"

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro entre el Real Madrid y el Alavés de este jueves, mismo día en el que se anuncia el fallo de la Superliga. El técnico italiano no quiso entrar en detalles, pero afirmó que la decisión "puede ser importante para el futuro del fútbol europeo".

Ancelotti fue preguntado también sobre la posibilidad de incorporar a un central después de la grave lesión de David Alaba. "Hemos hablado con el club, lo evaluaremos en los próximos días", fue su respuesta.

El entrenador del Real Madrid lamentó también la cantidad de lesiones que está teniendo su equipo y afirmó que "en marzo o abril podemos pensar que algunos vuelven, Militao o Courtois pueden volver si todo sale bien".

[Más bajas del Real Madrid para despedir el 2023: Ferland Mendy, 10 días fuera y Carvajal no llega]

Alavés

"Espero seguir en la buena dinámica de los últimos partidos, sacar los tres puntos y terminar bien este año".

Fichar un central

"Hemos hablado con el club, lo evaluaremos en los próximos días. Tenemos tiempo para hacerlo porque el mercado acaba el 31 y vamos a buscar la mejor solución posible. De momento, no tenemos prisa".

Rotación en portería

"No tengo la idea de rotar en portería. Los dos lo están haciendo bien. Lunin ha progresado mucho y ha demostrado mucha seguridad y Kepa ha mantenido su nivel. Cuando Kepa ha vuelto de la lesión, me gustaba premiar a los dos. Mañana va a jugar Kepa y en la segunda parte de la temporada elegiré a uno de los dos".

Superliga

"Estamos todos esperando esta decisión, puede ser importante para el futuro del fútbol europeo. Después, veremos qué puede pasa".

Bellingham y los árbitros

"No me parece que debamos recordar todo esto por un gesto de un árbitro. No fue una falta de respeto, puede ser que el árbitro, que es un juez, tiene que evitar estas cosas, pero tengo en cuenta que los árbitros también se calientan con las protestas. No me parece grave para montar un problema que no existe".

Lesiones

"Es muy complicado el momento, es la verdad, afortunadamente tengo que agradecer a los jugadores que lo están sacando adelante. Lo que es especial es lo que esta plantilla está haciendo en un momento así".

Tchouameni

"No le gusta jugar de central, como a Camavinga no le gusta jugar de lateral. En la emergencia, lo hizo muy bien. Sabe que si hay emergencia, jugará ahí. Pero su futuro es como pivote, todos los sabemos".

Tipo de central

"No es momento de hablar de nombres. Si hay una buena posibilidad, lo haremos. Hay tiempo para pensarlo".

Leipzig

"Es un equipo que compite, que lucha, con buenas individualidades, que lo hace bien en el campeonato alemán. El rival es muy bueno. Tiene mucha calidad".

Ir al mercado

"No digo si me gustaría o no, digo que lo vamos a pensar. Juntos, tomaremos la mejor decisión".

Endrick

"Encantado, creo que la experiencia que han tenido los jóvenes desde Brasil es la experiencia que quiere tener él. Está ilusionado y encantado de volver en julio".

Audios VAR

"Lo veo un pequeño detalle, bastante curioso, pero nada más. No me importa lo que los árbitros hablan durante el partido. Les deseo todo lo mejor en 2024. O al menos, que se equivoquen menos que en 2023".

Futuro

"El futuro es el partido y la semana de vacaciones. El contrato acabe el 30 de junio. Si hay novedad, ya lo diré".

Lesiones y preocupación

"La lesión de cruzado es imprevisible, no se puede prever. En esta temporada han tenido lesiones jugadores que no tenían ni un problema de rodilla, algunos otros sí tienen molestias ahí. Las lesiones musculares son distintas. Pueden ser muchas cosas, mucha carga, cansancio... Esto se puede evaluar algo más, el cruzado no. Lo hemos arreglado bien, a ver qué pasa en la segunda parte de la temporada. En marzo o abril podemos pensar que algunos vuelven, Militao o Courtois pueden volver si todo sale bien".

Sigue los temas que te interesan