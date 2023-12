Enfado con el árbitro Figueroa Vázquez por su amenaza a Bellingham: "Ten cuidado conmigo"

El partido del domingo entre el Real Madrid y Villarreal estuvo marcado por varios encontronazos que tuvieron como protagonistas a Jude Bellingham y Jorge Figueroa Vázquez, árbitro del encuentro. El inglés acabó fuera de sí por varias decisiones del colegiado, que le dedicó una polémica frase al futbolista.

Como captaron las cámaras, en un determinado momento del partido, Figueroa Vázquez apuntó con el dedo a Bellingham y se dirigió a él en inglés: "Be careful with me" ("Ten cuidado conmigo", traducido). Su manera de dirigirse hacia el futbolista ha encendido al madridismo y también ha provocado críticas desde otros lados.

La polémica escena ocurrió después de que Bellingham hiciera aspavientos mirando hacia la grada, que protestaba por una falta cometida sobre el '5' del Real Madrid que no fue señalada antes. Jude mostró así también su malestar por las decisiones del colegiado, lo cual no gustó a Figueroa Vázquez y le lanzó el amenazante mensaje.

Hubo varios momentos de tensión entre Bellingham y Figueroa Vázquez a lo largo del partido. El jugador del Madrid sintió que la balanza de las decisiones del colegiado estaba descompensa entre lo que le castigó a él y la permisividad con los rivales, en este caso, los defensores del Villarreal.

El rifirrafe fue en aumento, llegando a ver a Bellingham enfadado como nunca antes se había visto desde que es jugador del Real Madrid. Compañeros como Kroos o, sobre todo, Brahim Díaz trataron de calmarle. Jude ya había visto antes la cartulina amarilla y con su cara a cara con el árbitro se exponía a ver la roja de seguir así.

Figueroa Vázquez enseña la cartulina amarilla a Bellingham Europa Press

Ancelotti acabaría cambiando a Bellingham para que la cosa no fuera a más. El inglés, autor del primer gol del partido, fue sustituido en el minuto 77 por Dani Ceballos y recibió una gran ovación del público del Santiago Bernabéu.

Críticas a Figueroa Vázquez

El comportamiento de Figueroa Vázquez con Bellingham ha sido motivo de diversas quejas. Guti, exjugador del Real Madrid, se mostró crítico con el colegiado sevillano por su actitud: "[Los árbitros] Están más pendiente de lo que hace cualquier jugador que lo que es pitar. Les molesta que los jugadores hagan cualquier cosa. No le puede sacar la segunda amarilla porque no le está mirando, pero tengo claro que si lo hace le expulsa".

Hasta Javier Tebas, preguntado durante una gala por la polémica frase de Figueroa Vázquez hacia Bellingham, criticó los modos del colegiado: "Eso no me gusta. Si es así, el árbitro tiene que tener su toque de atención como mínimo".

