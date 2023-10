El tímido mensaje del Barça para Vinicius: "Si me oye, no se va a volver a repetir lo del tuit"

Crisis entre el Real Madrid y el FC Barcelona por el tuit de un directivo culé contra Vinicius, y con el 'caso Negreira'. Los insultos de Miquel Camps, portavoz adjunto de la Junta Directiva azulgrana, hacia el jugador brasileño han causado indignación en el club blanco. Tanto que Florentino Pérez no asistirá al palco en el estadio de Montjuïc de cara a El Clásico que se juega este sábado (16:15 horas).

El Real Madrid responde así a los insultos, pero también a la postura del Barcelona por su reacción a la polémica. El club azulgrana no tomó medidas con su directivo pasadas 24 horas de la publicación del post que luego borró ni tampoco condenó institucionalmente lo ocurrido. Lo único fueron unas breves palabras de Rafa Yuste, vicepresidente de la entidad, en el marco del Barça-Shakhtar de Champions League ante los micrófonos de Movistar Plus.

"Aunque sea un desliz, no se tiene que hacer. Es un tuit desafortunado", dijo Yuste. "Si me está oyendo Vinicius, no se va a volver a repetir por parte de mi compañero Miquel Camps como de ningún otro directivo", añadió en el palco del estadio del Montjuïc. Sus palabras saben a poco en el Madrid ante la gravedad que tiene que un directivo culé llame "payaso y vacilón" a un jugador suyo e incite a la violencia contra él ("se merece una colleja", dijo también).

Las disculpas de Rafa Yuste, vicepresidente del @FCBarcelona_es, a @vinijr:



"Si me está oyendo Vinícius Jr: lo de Mikel Camps es un tuit DESAFORTUNADO y NO se va a volver a repetir".

"No es racismo, se merece una colleja por payaso y vacilón, qué representan estas bicicletas innecesarias y sin sentido en el centro del campo", escribió el martes Miquel Camps en un post en la red social X, antes conocida como Twitter. El 'detonante' de su post fue una jugada en la que Vinicius hizo varias bicicletas en estático ante un jugador del Braga.

El revuelo que tomó la publicación en unos minutos, provocó que el miembro de la directiva de Joan Laporta más joven, eliminase un contenido que ya se había hecho viral en la recta final del partido de la Champions League.

El alcance de la polémica llegó al mismo estadio Nacional de Braga, donde se le informó al también brasileño Rodrygo sobre lo sucedido y este reaccionó asegurando que "es lamentable". "No sé ni si puedo hablar sobre eso porque el club siempre nos orienta a no hablar, pero es lamentable, no hay mucho que decir, muy feo", fueron las palabras completas del delantero del Real Madrid en defensa de su compañero.

Las relaciones entre Real Madrid y Barça vuelven a tambalearse. Hace solo unos días era Laporta el que denunciaba un "madridismo sociológico", fomentado en todas las esferas de poder, que estaba detrás del 'caso Negreira'. Eso y los insultos a Vinicius provocan la contundente respuesta del club blanco, cuyo presidente se ausentará de El Clásico.

