Bono desvela sus contactos para sustituir a Courtois en el Real Madrid: "Sí, fui una opción"

Con toda la temporada por delante, sin apenas poder llegar a debutar en partido oficial, Thibaut Courtois se lesionó de gravedad justo antes de la primera jornada de La Liga que el Real Madrid tenía que jugar ante el Athletic Club. El guardameta belga se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, una lesión de gravedad que le tendrá apartado de los terrenos de juego casi hasta el final del presente curso.

Ante esta baja prolongada de uno de los mejores porteros del mundo, el Real Madrid tuvo que lanzarse este verano a contracorriente al mercado para buscar un sustituto de garantías. No era sencillo suplir la figura de Thibaut Courtois, y pese a que finalmente el ganador fue Kepa Arrizabalaga, lo cierto es que Yassine Bono fue una opción fehaciente hasta el último momento.

De hecho, el exguardameta del Sevilla reveló recientemente en una entrevista con el medio Foot Mercato los contactos que había mantenido con el Real Madrid para recalar en el Santiago Bernabéu, algo que finalmente no sucedió: "En cuanto a París, Real Madrid o Bayern de Múnich, sí, hubo contactos con estos tres equipos durante el mercado de transferencias. Lo que puedo decir es que yo era una de las opciones para estos clubes", dijo el portero.

[La plaga de lesiones del cruzado se reproduce y se cobra una nueva víctima tras Courtois y Militao]

El marroquí, que fue parte importante de la sorpresa de su selección durante el pasado Mundial de Qatar, levantó el interés no sólo del Real Madrid sino de otros grandes clubes, algo que encarecía su posible traspaso. El conjunto blanco, sin embargo, tenía claro que no quería invertir una suma importante de dinero ya que su portero titular seguirá siendo Courtois en cuanto vuelva de la lesión.

Otro más en Arabia

Pese a contar con ofertas de grandes clubes punteros del panorama futbolístico como el Real Madrid, el París Saint-Germain o el Bayern de Múnich, finalmente Bono decidió dar un giro muy diferente en su carrera deportiva y terminó sucumbiendo al dinero de Arabia Saudí, como tantos otros.

El exguardameta del Sevilla recibió una importante oferta del Al-Hilal y decidió aceptarla. A sus 32 años todavía se encontraba en un gran momento de forma, tal y como había demostrado en la élite, pero también era consciente de que no le quedaban muchos años más al alto nivel.

Yassine Bono, marchándose al banquillo tras ser anunciado como titular en la selección de Marruecos Reuters

"El fútbol no sólo depende de uno mismo. Hay muchos factores a tener en cuenta para que algo suceda o no. Tengo suerte hoy de estar en un club como es el Al-Hilal. Aquí me encuentro feliz y es un club del que sobre todo fui la opción principal. Siento la responsabilidad de darle el máximo", aseveró en la entrevista el cancerbero marroquí.

Allí, en Arabia, comparte equipo con Neymar en el Al-Hilal, con el brasileño fuera de los terrenos de juego tras su grave lesión: "Neymar es un gran jugador, está claro. Y es una gran persona. Es muy bonito entrenar con él todos los días y ser su compañero de equipo. No pude hablar con él después de su lesión, pero le envío todas mis fuerzas. Espero que vuelva pronto porque es un jugador que nos ha encantado a todos y queremos verle de nuevo pronto en el campo".

Sigue los temas que te interesan