Rodrygo se disculpa ante la afición tras el partido frente a Osasuna: "Las cosas no siempre salen"

El Real Madrid sumó una contundente victoria frente a Osasuna y reforzó su liderato en lo alto de la clasificación de LaLiga. Jude Bellingham lideró un show que completaron Vinicius y Joselu y que sirvió para que el conjunto blanco se marchase reforzado al parón de selecciones con una nueva goleada.

Un triunfo que volvió a poner sobre la mesa el acierto y el buen hacer de los delanteros del Real Madrid. Sin embargo, hay una figura que no destacó tanto como sus compañeros. Y no es otro que Rodrygo, el delantero brasileño pasa por un bache en su juego y no ha conseguido ver portería tanto como desearía. De hecho, le cedió el penalti a Joselu en lugar de lanzarlo él.

Horas después de terminar el partido frente a Osasuna, Rodrygo quiso lanzar un sincero mensaje a toda la afición del Real Madrid. El atacante brasileño lanzó una palabras para disculparse por todo lo visto sobre el terreno de juego, donde a pesar de intentarlo en reiteradas ocasiones se quedó sin ver portería por undécimo encuentro consecutivo.

Las cosas no siempre salen como espero, pero no faltará dedicación y trabajo para ayudar a este equipo! 🤍 @realmadrid Gracias por su apoyo siempre! pic.twitter.com/pS9C6ccxxd — Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) October 7, 2023

"Las cosas no siempre salen como espero, pero no faltará dedicación y trabajo para ayudar a este equipo. ¡Gracias por su apoyo siempre!", escribió el futbolista en la red social X (antes llamada Twitter). Un texto claramente dirigido a todos los seguidores del Real Madrid, que siempre han estado brindando su sostén al futbolista.

Además, minutos antes de compartir ese mensaje, Rodrygo también posteó otra imagen que mostraba su estado de ánimo. Es decir, el jugador compartió en su red social dos emojis: un corazón blanco y unas manos pidiendo perdón. Ambos símbolos sirvieron para ejemplarizar sus palabras.

[Los 10 goles de un jugador '10': los tantos de Jude Bellingham en el Real Madrid uno a uno]

Polémica por el penalti

Uno de los gestos que marcaron el partido fue el lanzamiento del penalti bien entrada la segunda parte. En un principio, Rodrygo era el escogido para lanzarlo, pero finalmente la responsabilidad cayó en Joselu, que posteriormente lo acabaría fallando. Una situación de la que habló Carlo Ancelotti, que señaló desde la banda al brasileño para chutar, más tarde en la rueda de prensa.

"Cada partido cambia el lanzador porque no hay siempre la misma alineación. Hoy tenía que tirar Joselu. No sé si han hablado en el campo para dar la posibilidad a Rodrygo pero el lanzador de hoy era Joselu", explicaba Ancelotti.

"Rodrygo hasta el minuto 75 no podía marcar. Los minutos que ha jugado ha estado bien, lo ha intentado. No ha jugado de inicio porque quería un jugador fresco en ataque con características distintas, pero a Rodrygo le trato siempre con todo el cariño del mundo", sentenció el técnico.

Sigue los temas que te interesan