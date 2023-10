Carlo Ancelotti, sobre Luka Modric: "Le pido que no pierda la motivación, ha estado fantástico"

Carlo Ancelotti compareció ante los medios de comunicación para valorar la gran victoria que logró el Real Madrid en su visita al Diego Armando Maradona, un triunfo que le coloca en una posición muy ventajosa en el grupo. Se mostró sorprendido por Bellingham y su capacidad de concentración, aunque no tanto por su calidad, algo que ya conocía, y confesó que a Vinicius le da libertad en el terreno de juego.

El transalpino además hizo hincapié en la actuación de Luka Modric, a quien halagó por los 30 minutos de calidad que jugó en el césped del Diego Armando Maradona.

La valoración

"Hemos hecho un partido completo, hemos jugado bien la primera parte. Después del gol encajado hemos jugado bien entre líneas y creado oportunidades. Después del penalti el Nápoles nos ha intentado meter más presión, hemos sufrido quince minutos pero después hemos retomado el control".

Los goles de Bellingham

"Lo que me sorprende de él es que tiene 20 años, a veces parece que tiene 30 años por su carácter y su personalidad. Siempre está bien focalizado en el partido y sabe lo que tiene que hacer, esto es raro en un jugador de sólo 20 años. Luego toda la calidad que tiene, la fuerza física, la habilidad, obviamente sorprende un poco a todos".

Modric vuelve a jugar

"Ha hecho lo que esperábamos que podía hacer. Poner su experiencia y su conocimiento del fútbol al servicio del equipo. Ha jugado 30 minutos de alto nivel, el jugador está motivado y puede aportar, esto es lo que el entrenador pide a un jugador que no juega, que está un poco enfadado, le pido que no pierda la motivación y en este sentido ha estado fantástico".

Camavinga en el lateral

"En la alineación no quería meter mano a un equipo que lo había hecho muy bien en Girona. Le he dado la oportunidad a Rodrygo que había descansado y lo ha hecho muy bien. Camavinga es un interior que nos aporta mucho en la salida del balón, no es solo un lateral, nos aporta muchísimo. Por sus características creo que lo hemos hecho bien".

Conexión Bellingham - Vinicius

"A Vinicius le pedimos que busque la posición donde mejor se encuentra, a veces se queda más por dentro y otras veces va más por fuera. Creo que han combinado bien, ellos tienen mucha creatividad en este sentido. Tener a los dos por la banda izquierda nuestra crea mucho peligro, sin duda".

