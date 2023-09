El Real Madrid quiere espantar los fantasmas del derbi con una victoria ante Las Palmas

Sin apenas tiempo para digerir la dura derrota ante el Atlético de Madrid en el derbi del pasado fin de semana ni tampoco para lamerse las heridas, el Real Madrid ya tiene en el horizonte un nuevo partido. La jornada intersemanal de La Liga obliga a cualquier a reponerse lo antes posible y a olvidar las malas sensaciones, así que eso es precisamente lo que quieren hacer los de Carlo Ancelotti este miércoles ante Las Palmas (19:00 horas, Santiago Bernabéu).

Los blancos tienen una oportunidad pintiparada para volver a la senda de la victoria ante un rival que llega con el claro cartel de víctima, así que no deberían fallar si no quieren alimentar las dudas sobre su juego. Las Palmas es un equipo recién ascendido que pelea en la zona baja de la clasificación por no caer a la zona roja, si bien es cierto que el fin de semana pasado logró su primera victoria de la temporada.

Conseguir los tres puntos se antoja fundamental para el Real Madrid si no quiere perder comba con la parte más alta de la clasificación. Líder hasta la pasada jornada, los de Ancelotti cedieron la primera plaza para dejar paso al Barça y a un sorprendente Girona que todavía no saben lo que es perder en el presente curso.

La derrota en el derbi contra el Atlético ha dolido en el conjunto blanco, que quiere demostrar que aquello fue un accidente y que no está ni mucho menos afectado. Además, los blancos quieren evitar los fantasmas de la pasada temporada, esos que, tras un inicio arrollador, le llevaron a dejar muchas dudas durante varias semanas y ceder distancia en La Liga.

Prohibido fallar

En este encuentro, toda la presión la lleva el Real Madrid, aunque es cierto que está acostumbrado a este tipo de escenarios. Enfrentarse en casa a un rival recién ascendido es sinónimo de obligación para los de Ancelotti, y cualquier cosa que no sea llevarse los tres puntos haría que las dudas se dispararan en un tramo demasiado temprano de la temporada.

Será un partido, eso sí, con noticias buenas y malas para el conjunto blanco. Por un lado, Vinicius regresa a una convocatoria después de su lesión muscular y de haber causado baja de última hora en el derbi ante el Atlético por una gastroenteritis. El brasileño ya está completamente recuperado así que se apunta a un partido que parece hecho a medida para él.

Por otra parte, Arda Güler sigue en la enfermería por una lesión muscular. El Real Madrid informó unas horas antes del choque de que se le había diagnosticado una molestia en el músculo recto anterior izquierdo y que quedaba pendiente de evolución, así que sigue el calvario del turco, que tendrá que permanecer alejado de los terrenos de juego.

En el apartado de bajas no pintan mejor las cosas para Las Palmas, que llega también tocado en su convocatoria por varias ausencias. Los canarios, eso sí, tratarán de dar la sorpresa y llegan al Bernabéu sin nada que perder, además de cargados de moral tras su reciente victoria del pasado fin de semana ante el Granada.

Dudas sobre el esquema

Desde que Carlo Ancelotti decidió esta temporada cambiar de sistema de juego y dar paso al 4-4-2 en rombo se abrió un debate sobre la manera de jugar del conjunto blanco. Este esquema cuenta con la ventaja de dar cabida a Bellingham cerca de la delantera, y a la vista está su rendimiento, pero también limita las capacidades de desborde de Vinicius y plantea dudas en la defensa.

El técnico italiano sabe que el debate está encima de la mesa y es consciente de todas las contras que tiene esta forma de jugar al fútbol, más ambiciosa por otra parte: "El rombo no es el sistema perfecto", confesó en la rueda de prensa previa al choque.

Con Vinicius recuperado, cabe la duda de si el brasileño entrará en el once inicial directamente o esperará desde el banquillo. Así, Kepa estará en portería, y Carvajal podría volver al lateral derecho para acompañar a Rüdiger, Alaba y Mendy en la zaga.

Las posibilidades en el centro del campo siguen siendo muy amplias, aunque Tchouaméni podría regresar al once para acompañar a Valverde y Camavinga, mientras que Bellingham podría volver a la media punta. Arriba, Rodrygo parece fijo y la duda está en si le acompañará Vinicius o Joselu.

