Ancelotti desgrana su pizarra ante las críticas: "El rombo tampoco es el sistema perfecto"

Carlo Ancelotti ha visto de todo a lo largo de sus más de 30 años de carrera en los banquillos y no le sorprende que se sea catastrófico tras un resultado en contra como el del 3-1 en el derbi madrileño. Él lo ve diferente: "Poner en duda a un equipo que ha ganado seis partidos de seis [...] me parece demasiado".

El técnico italiano ofreció este martes, en vísperas del partido contra Las Palmas en el Santiago Bernabéu, una de las ruedas de prensa más tácticas que se le recuerdan. Habló de los pros y también de las contras que tiene su esquema en rombo que viene utilizano esta temporada y reconoció que "ante el Atlético nos olvidamos un poco de lo que hacer".

Destacó que, aunque ahora partan de una posición más centrada, Rodrygo y Vinicius -que volverá a la lista, junto a Güler y Carvajal- tienen libertad de movimientos para caer a banda. Nunca cortará sus 'alas': "Un error de los entrenadores de nueva generación es que dan demasiada información de la posición y el juego con balón a sus futbolistas", resaltó. Ancelotti defendió su pizarra ante las primeras críticas de la temporada.

Las críticas

"La crítica es parte de mi cargo como entrenador. En el Real Madrid, es normal las críticas cuando las cosas no salen bien. No me afecta. Tengo que evaluar de manera autocrítica lo que estamos haciendo, lo que está bien y las cosas malas. Mi evaluación es distinta a la que pueda hacer todo el mundo. No entro a leer cosas, sé lo que tenemos que mejorar teniendo en cuenta que hasta ahora lo hemos hecho bien.

Cada sistema tiene su debilidad. El rombo no es perfecto, como tampoco lo es el 4-4-2 o el 4-3-3. Este nos permite presionar más arriba, ser enérgicos en la recuperación del balón, pero te pueden pillar descolocados en los centros al área porque los interiores pueden llegar a no tener tiempo para replegar. Nos pasó ante el Atleti, pero espero que no vuelva a ocurrir".

Regresos de lesionados

"Todos están disponibles. Es una noticia muy buena porque hemos tenido muchas bajas. Vuelven Carvajal, Mendy, Arda Güler, Ceballos y Vinicius. Tengo que evaluar cómo darles minutos a cada uno".

Renovación

"Todo el mundo sabe que estoy muy contento aquí. Tenemos tiempo para hablar, ahora no es lo importante. Estamos concentrados en los partidos, ya habrá tiempo de hablar del futuro".

Los comienzos de los partidos

"Señalando que es una situación que se ha dado demasiado. Hay que tener más actitud al entrar en los partidos, teniendo en cuenta que nos han hecho daño muchas veces".

Dudas sobre el equipo

"La opinión pública puede decir lo que quiera, el fútbol es una pasión de todos. Hay que respetar todas las ideas. Yo tengo que evaluar las cosas con más equilibrio, es lo más importante. Afortunadamente, en la genética tengo esto y soy capaz de evaluar bien cómo están las cosas. Poner en duda todo cuando un equipo ha ganado seis partidos de seis, después de todos los problemas que hemos tenido, me parece demasiado".

Güler, disponible

"Güler está disponible. Le falta condición, minutos y acostumbrarse al juego del equipo, a conocer a los compañeros. Ha demostrado en poco tiempo que es un gran talento, extraordinario. Es genético".

Modric, de '10'

"Luka puede jugar ahí sin problemas. Lo que ha cambiado de Bellingham fue lo defensivo porque en lo ofensivo seguía el mismo plan: romper líneas y atacar desde atrás. Solo puse a Luka de mediapunta, como ya he hecho muchas otras veces".

Errores en el derbi

"Hemos visto los vídeos de los goles encajados. Teníamos que ser más contundentes para evitar centros fáciles y meter más jugadores en el área cuando llegaba el centro".

Kroos y Modric en los días importantes

"No sé todas las críticas que he recibido, ¿me puedes hacer un resumen? A mí no me molesta nada. Yo estoy focalizado en mi trabajo. ¿No me atrevo a dejar a Modric y Kroos en el banquillo? No es verdad. Todos los partidos son importantes y en los que hemos tenido no han jugado mucho. Si tengo que responder a todas las críticas, no salgo de aquí".

Problemas del rombo

"El sistema tiene pro y contras. La contra es que nos cuesta el control de las bandas, sobre todo en nuestro campo. Hay cosas que se hacen bien: la presión, la posición de Bellingham nos da ventaja y la capacidad de nuestros jugadores se adapta a esta idea. Encajamos solo tres goles en seis partidos. Ante el Atlético nos olvidamos un poco de lo que hacer".

Errores que salieron caros

"El partido estuvo condicionado por los dos goles encajados. A partir de ahí fue más complicado. Lo intentamos, especialmente al final del primer tiempo. Estuvimos cerca de empatar. Los errores nos costaron demasiado".

Vinicius y Rodrygo por dentro

"Un error de los entrenadores de nueva generación es que dan demasiada información de la posición y el juego con balón a los jugadores. Yo soy de la vieja escuela, con balón depende de la creatividad del jugador. Si Rodrygo y Vinicius están cómodos y se abren más, yo no les voy a decir que se queden por dentro. Es una interpretación del juego individual con balón. Yo no quiero quitar la creatividad de ninguno".

Xabi Alonso, en el banquillo del Madrid

"Tuve a Xabi Alonso como jugador. Tiene un conocimiento del fútbol de alto nivel. Lo está haciendo muy bien con el Bayer Leverkusen porque tiene una gran lectura. Deseo, como para Raúl y Arbeloa, que un día sea entrenador del Real Madrid. Es una persona que conozco, que le quiero mucho, como a Raúl y Arbeloa, y ojalá algún día lleguen aquí".

Modric y Kroos en el rombo

"Modric y Kroos pueden jugar en cualquier sistema del mundo, por la calidad, el conocimiento del fútbol y la experiencia que tienen. No hay ningún problema".

Protección a Kepa

"Kepa tiene total confianza. Es un portero muy bueno, que se está adaptando muy bien. Los goles son problemas de todos. No me gusta señalar a nadie porque tampoco creo que pudiera hacer mucho en los tres goles".

Sigue los temas que te interesan