Ancelotti se suma a las críticas: "Rubiales no se ha comportado como un presidente de federación"

Comunión entre los principales actores del fútbol sobre el 'caso Rubiales'. Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, ha opinado este jueves en rueda de prensa sobre la polémica que concierne al presidente de la Federación Española de Fútbol por su beso a Jenni Hermoso tras la final del Mundial.

La pregunta sobre Rubiales fue de las primeras en salir: "Es un tema muy delicado", empezó diciendo. Y después pasó a la denuncia: "Como ciudadano, me parece un comportamiento que no me ha gustado. No ha sido el comportamiento que debe tener un presidente de la Federación", señaló.

Le insistieron a Ancelotti con el tema y añadió: "Yo creo que el comportamiento de una persona no me afecta en mi vida personal. Yo tengo las ideas muy claras de lo que tengo que hacer y de que tengo una responsabilidad como entrenador".

Ancelotti habló sobre Rubiales en el marco del partido que el Real Madrid jugará contra el Celta de Vigo. En la misma rueda de prensa confirmó que Kepa Arrizabalaga debutará bajo palos ("Kepa va a ser el portero") y descartó "al 100%" el fichaje de cualquier jugador.

Igual de rotundo fue Ancelotti sobre el apartado de salidas: "Creo que nuestra plantilla está cerrada y todos están focalizados en esta temporada. Pueden cambiar de idea, pero no tengo miedo de esto".

Otro de los temas tratados en la rueda de prensa fue el fichaje de Gabri Veiga por el Al Ahli de Arabia Saudí. Ancelotti comentó una situación que fue condenada durante el día por Toni Kroos a través de las redes sociales:

"Está claro que el fútbol en Arabia ofrece más dinero que el fútbol europeo. Cada uno puede hacer lo que quiera. Los organismos internacionales del fútbol tienen que evaluar bien este tema para equilibrar el mercado", dijo sobre la situación de Veiga.

El nuevo dibujo del Madrid

En cuanto a las cuestiones técnicas del equipo, Ancelotti habló de papel de su actual pichichi el inglés Jude Bellingham: "En el Dortmund ya ha mostrado una posición muy vertical. La adaptación ha sido muy buena porque él es muy inteligente", dijo. "Tiene una calidad extraordinaria y la tiene que aprovechar. Nunca le pediré jugar a uno o dos toques", señaló por otra parte sobre Fede Valverde.

En cuanto a la nueva posición de Vinicius y Rodrygo, esto dijo sobre su adaptación: "Rodrygo no tiene problema porque ya estaba acostumbrado a jugar de delantero y Vinicius se está adaptando bien. No lo estoy forzando a jugar por dentro. Él tiene la inteligencia para saber donde jugar. Jugar más por dentro le da más posibilidades de hacer gol. Tiene que aprender a moverse en el centro".

