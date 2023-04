Ancelotti y las amarillas a Vinicius: "Diez tarjetas no las tiene ni el mediocentro más feo de La Liga"

Carlo Ancelotti compareció en rueda de prensa para analizar la victoria del Real Madrid ante el Almería. Se mostró satisfecho con el juego ofensivo de su equipo, aunque sí que se dejó ver molesto por las desconexiones que han hecho que su equipo haya encajado seis goles en los dos últimos partidos. Además, defendió a Vinicius y no entiende que haya visto tantas tarjetas amarillas.

Benzema, miedo por lesión

No tenía que arriesgar, Karim está bien y lo ha demostrado en el campo. Con balón jugamos muy bien y hay partidos en los que acertamos como hoy, el partido a nivel ofensivo ha salido muy bien.

Goles encajados

No me preocupa porque conozco muy bien lo que puede hacer este equipo a nivel defensivo. No entiendo que en dos partidos hayamos encajado seis goles. Ha pasado que nos hemos relajado, hoy hemos focalizado mucho el partido en el aspecto defensivo porque sé que en el ofensivo estamos muy acertados. Cuando marcamos el 3-0 bajamos la presión tras pérdida, me enfado en el vestuario, marcamos el 4-1 y vuelven a marcar. Es un toque de atención bueno porque con un pequeño bajón hemos encajado dos goles, pero no va a pasar en los próximos partidos.

Camavinga y su nivel

A pesar de la ausencia de Modric tiene la opción de jugar como mediocentro y la opción de jugar como lateral. Tenemos que ver esta semana lo que pasa con Modric, si le podemos recuperar o no, y a partir de ahí hacer una alineación buena para la final y para la semifinal de Champions.

Las protestas de Vinicius

Está claro que protestando no gana nada, pero es sorprendente que en esta temporada haya tenido 10 amarillas que no las tiene el mediocentro más feo de La Liga. Después tiene que mejorar en algunos aspectos, pero le han sacado demasiadas tarjetas y menos a los que le han dado las patadas a él.

Benzema, Vinicius y el descanso

No cuesta convencerles de que descansen. Todos los jugadores están listos para jugar y para no jugar también. Le hemos dado descanso a Valverde y a Carvajal, y también tengo la idea de dar descanso a jugadores el martes aunque es un partido importante. Voy a dar descanso a los jugadores que están cansados, no para pensar en el partido del sábado, que está muy lejos todavía.

Benzema, Vinicius y Rodrygo con la BBC

Es muy complicado ver la diferencia entre el trío de 2014 y el de ahora. La verdad es que se parecen en la efectividad, en la calidad. Son distintas características de los jugadores, distinto trío pero se parecen en la efectividad. El de 2014 era muy peligroso y el trío de ahora sigue siendo muy peligroso.

Los árbitros y Vinicius

Es un tema muy complicado. La protesta está claro que es tarjeta amarilla. Después, el árbitro es un juez muy focalizado en el partido, si un jugador protesta es tarjeta amarilla pero esta protesta no puede afectar al resto de situaciones del partido. No puede pasar que un árbitro no pite una falta porque Vinicius le ha protestado.

Hay Liga

En el fútbol todo puede pasar, nosotros debemos focalizarnos en ganar los seis partidos que nos quedan.

El regate

El fútbol en los últimos tiempos ha sido un fútbol muy ligado a la posesión y al toque rápido. A veces no es obligatorio jugar a uno o dos toques, hay posiciones como los delanteros o los extremos que no necesitan jugar así.

