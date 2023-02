Carlo Ancelotti, sobre la expulsión de Ángel Correa en el derbi: "Me ha parecido justa"

Carlo Ancelotti analizó el empate del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu. El técnico italiano negó que este pinchazo supusiera un adiós definitivo a La Liga ya que pelearán hasta el final, alabó el papel realizado por Álvaro Rodríguez tras su gol, confirmó que el delantero estará en la primera plantilla la temporada que viene y consideró justa la expulsión de Correa por su codazo a Rüdiger.

¿Se acabó La Liga?

No es un adiós a La Liga, es más complicado de lo que era antes de este partido pero tenemos que pelear y luchar hasta el final.

Sin Camavinga en el 11

Pensábamos en tener control con el balón, creo que Kroos ha jugado un partido muy bueno. Los tres interiores estaban en buena condición y he intentado meter frescura en el campo con Kroos como pivote. Hemos pensado que el Atlético no presionaba mucho arriba y podíamos tener el control. En la primera parte hemos controlado bien aunque no hemos tenido muchas oportunidades. En el momento en el que he pensado en cambiar y meter más energía en el campo, hemos encajado el gol. Luego hemos tenido tiempo para empatar el partido pero no para ganarlo.

Álvaro Rodríguez

Álvaro va a estar en la plantilla del primer equipo porque tiene una calidad que tienen pocos. Por su edad, tiene una altura importante, es un jugador potente, formidable de cabeza, y la idea es tener la próxima temporada en el primer equipo. En este último tramo de la temporada veremos si lo necesitamos nosotros o el Castilla, o los dos. Lo vamos a manejar y vamos a hablar de esto con Raúl.

El equipo, espeso

Hemos marcado el gol porque tenemos que tener en cuenta en el fútbol la calidad del contrario, con un jugador fantástico como Griezmann y un cabeceador fantástico como Giménez. Lo que ha pasado, ha llegado en el momento en el que se podía empujar y ha bajado el nivel mental del equipo. Creo que no era un cansancio físico, puede ser un poco de frescura mental, pero es normal no estar a tope porque es el partido 17 en 50 días.

La expulsión de Correa

Sí, me ha parecido justa

Las prioridades

Ahora la Copa es lo más importante porque es el jueves. Estamos muy cerca de un título, se puede ganar la Copa del Rey que a día de hoy es lo más importante porque es el próximo partido.

Sobre Benzema

Hoy ha sido un partido difícil para él porque faltaba un poco de frescura mental. Ha sufrido un poco. En este tramo de temporada lo ha hecho muy bien porque desde que ha empezado después del Mundial ha marcado muchos goles, sobre todo goles importantes.

El descanso

Mañana descansamos, los jugadores lo merecen y empezamos a trabajar el lunes. Haremos buen trabajo táctico el martes.

Nacho o Camavinga

Camavinga tiene mucha energía, y Nacho tiene más experiencia y conocimiento de la posición.

