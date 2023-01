Hernández Hernández y Del Cerro Grande, los árbitros de las semifinales de la Supercopa de España

La Real Federación Española de Fútbol anunció en la mañana de este lunes los árbitros designados para dirigir las semifinales de la próxima Supercopa de España. La competición arranca este miércoles 11 de enero con la primera de las dos 'semis', mientras que al día siguiente se disputará la segunda de ellas, antes de la gran final que tendrá lugar el domingo 15 de enero.

Alejandro Hernández Hernández, del comité canario, y Carlos del Cerro Grande, del colegio madrileño, han sido los elegidos para dirigir las dos semifinales que decidirán los dos finalistas para luchar por el título. El primero de ellos estará al frente de la semifinal que disputarán el Real Madrid y el Valencia, mientras que Del Cerro Grande se encargará de impartir justificia en el choque que enfrentará al Real Betis y al Fútbol Club Barcelona.

Además, también fueron designados los asistentes y los encargados del videoarbitraje para las dos semifinales. Acompañando a Hernández Hernández estarán José Enrique Naranjo Pérez y Diego Sánchez Rojo en las bandas, mientras que Javier Iglesias Villanueva ejercerá de cuarto árbitro. En el VAR estarán Xavi Estrada Fernández, como asistente David Medié Jiménez y de soporte Juan Luis Pulido Santana.

Para la segunda semifinal, Del Cerro Grande contará con la compañía de Guadalupe Porras Ayuso y Gonzalo García González como asistentes, mientras que Juan Luis Pulido Santana actuará como cuarto árbitro. En el VAR, los encargados de asesorar al árbitro principal serán Nacho Iglesias Villanueva, Santiago Jaime Latre, de asistente de VAR, y como soporte, Alejandro Muñiz Ruiz.

Sin árbitro para la final

Las semifinales se disputarán a partir de las 20:00 horas (horario español) en el estadio Rey Fahd de Riad, capital de Arabia Saudí, en una nueva edición de este remodelado torneo en el país asiático. Los dos supervivientes de cada semifinal, se darán cita el domingo en la gran final en busca del título.

Pese a que ya se conocen los árbitros encargados de impartir justicia en las dos semifinales, todavía se desconoce cuál será el colegiado que arbitre la final, un encuentro que también se disputará en el mismo horario.

Mientras tanto, el debate sobre las decisiones arbitrales, especialmente en torno a la manera en la que se penalizan algunas manos dentro del área, sigue candente. El choque de la pasada jornada de La Liga entre el Villarreal y el Real Madrid dejó un par de penaltis dudosos, uno por la mano de Foyth y otro por la de Alaba, y las críticas sobre la manera de interpretar estas acciones siguen siendo fuertes.

El propio Carlo Ancelotti se mostró contrariado por estas circunstancias y lamentó lo ocurrido: "El fútbol ha cambiado. Cuando tocas el balón lejos del cuerpo es penalti. No importa si resbalas, si no resbalas... ha pitado los dos penaltis por la regla pues imagino que habrá sido correcto. Al aficionado del fútbol no le gusta esto", dijo tras el partido.

