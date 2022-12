El Valladolid advierte al Real Madrid: "Vamos a salir valientes y con nuestras armas"

El Valladolid vive una de las grandes noches de su temporada de fútbol este viernes 30 diciembre. Día en el que, además, el equipo blanquivioleta se despide del año 2022. Su rival no es otro que el Real Madrid, que vuelve a la competición luego de varias semanas de parón por el Mundial de Qatar.

El conjunto pucelano ha venido disputando las primeras fases de la Copa del Rey, pero en el Real Madrid tan solo algún partido de entrenamiento. De hecho, no es hasta este jueves, un solo día antes de visitar Zorrilla, cuando Carlo Ancelotti tenga por fin a todos los mundialistas en casa.

Antes de que el equipo blanco visite la capital de Castilla y León, José Rojo 'Pacheta' habló con los medios de comunicación sobre el partido. Un análisis previo en el que destacó que hay ilusión por enfrentarse al Real Madrid y también que saldrán "valientes" y que irán con sus "armas" a por la victoria.

"Estoy ilusionado y con mucha confianza de cara a este partido. Por aquí ya han pasado equipos que nos han puesto en muchos problemas y nuestra obligación es que tengan que dar su mejor versión para ganarnos", ha comenzado diciendo Pacheta en rueda de prensa.

𝗦𝗲𝗿𝗲𝗺𝗼𝘀 𝘃𝗮𝗹𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀.

Escucha el resto de la rueda de prensa de @pacheta_oficial https://t.co/2xZzOe0mvo pic.twitter.com/VJ5CChiioY — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) December 28, 2022

"Es un equipo de una calidad técnica que tú no puedes entrenar. Son muy buenos en todos los sitios, defienden muy bien y recuperan la posición muy deprisa. Apenas les pillan en transiciones. Que el equipo que venga sea el Real Madrid no me va a llevar a cambiar el dibujo", continuó explicando.

"Creo que nos está yendo bien y consideramos que así podemos frenar sus acometidas. No vamos a cambiar en exceso, vamos a salir valientes e ir con nuestras armas. Lo hemos preparado de la misma manera que el anterior partido de Copa contra el Arenas", añadió Pacheta en su particular análisis del partido.

Enfermería en Pucela

Aunque para lograr ese objetivo de conseguir puntuar frente al Real Madrid, el Valladolid cuenta con varias bajas. A ellas se refirió Pacheta: "Es muy probable que Kenedy vaya citado. Anuar, Feddal, Olaza y El Yamiq están descartados para el partido".

"El Yamiq ha llegado del Mundial con una lesión de grado I en el isquio, no tardará en estar disponible. Feddal tiene problemas en las cervicales y Plata estuvo todo el día de ayer enfermo en cama, pero ya se ha entrenado hoy (por el miércoles). También irá citado el chaval David Torres", sentenció el entrenador blanquivioleta.

