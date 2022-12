Carlo Ancelotti recupera efectivos antes del segundo amistoso: Mendy regresa con el grupo

El Real Madrid sigue contando los días para volver a la competición. Los blancos retoman el pulso competitivo el próximo 30 de diciembre contra el Valladolid en un encuentro que estará marcado por el tradicional frío del José Zorrilla en dichas fechas. Ancelotti ya tiene puesta la mente en Pucela después de haber vivido un Mundial atípico en mitad de los meses de noviembre y de diciembre.

El técnico tiene a buena parte de su plantilla ya en liza, solo faltan Modric, que llegó hasta la final de consolación con Croacia, los franceses Camavinga y Tchouameni y el trío de brasileños, Rodrygo, Vinicius y Militao, que avanzaron hasta los cuartos. Sin embargo, Ancelotti también tiene a algunos futbolistas que se encuentran en mitad de procesos de recuperación.

Uno de ellos, y que evoluciona favorablemente, es Ferland Mendy. El lateral francés, atacado por las lesiones en las últimas temporadas, ha estado ausente del trabajo de grupo en los últimos días. Se le ha podido ver ejercitándose en solitario en el gimnasio hasta que este jueves ha regresado a la actividad a las órdenes de Carlo Ancelotti.

Una buena noticia para el entorno madridista ya que el regreso a La Liga está a la vuelta de la esquina y Mendy es el único lateral habitual que se encuentra en la plantilla. Cuando Ancelotti no ha tirado del jugador francés ha sido David Alaba casi siempre quien ha ocupado esa demarcación. Aunque una opción remota es que sea su compatriota Eduardo Camavinga quien pueda formar parte de esa ecuación. Durante el reciente Mundial se ha podido ver al galo ocupando esa demarcación por orden de Deschamps.

Segundo amistoso de pretemporada

Sin embargo, Camavinga no ha regresado todavía a los entrenamientos ya que está incluido en ese núcleo de futbolistas que se encuentran tomándose un respiro tras el Mundial. El club blanco afrontará este viernes su segundo partido de pretemporada tras el ya disputado contra el Leganés (1-1) hace unos días. El conjunto madridista se medirá al Getafe a puerta cerrada.

Un partido que se producirá mientras tenga lugar el sorteo de la próxima ronda de la Copa del Rey en el cual tendrá lugar la primera aparición del Real Madrid en el torneo. Todavía es una incógnita si Mendy tendrá minutos en ese partido amistoso contra el Getafe, aunque lo más probable es que no sea así. No obstante, las molestias musculares que ha arrastrado el lateral zurdo no le impedirán estar en esa reanudación del curso liguero contra el cuadro vallisoletano.

Ancelotti sigue recuperando efectivos y después de las fechas navideñas, el día 26, está previsto el regreso de los tres brasileños. Aunque no sería extraño que alguno de ellos adelante su vuelta. Más tarde será el turno de la vuelta de Luka Modric y del dúo francés, que alargaron su estancia en Qatar hasta el final de la competición. Buenas noticias para el entrenador italiano que, poco a poco, va reconstruyendo su plantilla antes de afrontar la segunda parte de la temporada.

