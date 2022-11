Benzema: "No quería dejar de jugar al fútbol hasta ganar el Balón de Oro"

Karim Benzema es uno de los elegidos por Didier Deschamps para la defensa al trono en el Mundial de Qatar 2022. El delantero del Real Madrid ha arrastrado muchos problemas físicos en este primer tramo de la temporada, pero espera poder llegar a la cita internacional en el mejor estado de forma posible.

Sobre ello habla en una reciente entrevista para Téléfoot. En ella, también se refiere a su reciente triunfo en el Balón de Oro que entrega cada año France Football al mejor futbolista del año. "No quería dejar de jugar al fútbol hasta ganar el Balón de Oro", dice Benzema.

"Siempre he creído en mí mismo, sabía que en algún momento, con mis cualidades y mis ambiciones, podría ganarlo. Por eso, durante los últimos cuatro años he estado presionando y empujando para conseguir este trofeo", agrega el '9' del Real Madrid en el citado medio. Además de revelar si Cristiano le ha felicitado o no por este éxito: "No, todavía no".

Mundial de Qatar

El delantero galo también quiere tranquilizar a sus compatriotas después de haberse perdido más partidos de lo normal con el Real Madrid: "Estoy bien. Tuve unos pequeños dolores, un poco por todas partes, pero es normal con la cantidad de partidos que hay".

Karim Benzema, en un partido del Real Madrid de la temporada 2022/2023 AFP7 / Europa Press

"Me he cuidado, estaré en forma y presente para la selección. Así que no hay problema. Estaré enfocado y concentrado en lo que tengo que hacer. Malestar. Se puede jugar, pero no se puede estar al cien por cien y cuando salgo al campo quiero estar al cien por cien. He trabajado bien físicamente, así que no hay que preocuparse", añade Karim.

No es ninguna sorpresa la carga de partidos a la que se ven sometidos los futbolistas y Benzema se une así a la opinión mayoritaria dentro del deporte rey: no son máquinas. "Nos gusta jugar al fútbol. El problema es que no somos máquinas. Siempre hay que estar al cien por cien y jugar cada tres días; en algún momento hay lesiones es normal".

Ahora se enfoca en el Mundial, poder jugarlo es algo muy especial para él: "Mucho orgullo, alegría, sabemos lo que significa un Mundial. No puedo esperar a que empiece". Y no quita el cartel de favorito a Les Bleus: "Todos los franceses piensan lo mismo: sobre el papel somos los mejores (del grupo D). No debemos escondernos porque tenemos mucho talento en este equipo".