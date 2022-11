Sergio González: "Nos vamos a encontrar un Real Madrid herido"

El Real Madrid recibe al Cádiz en el Estadio Santiago Bernabéu, en el partido correspondiente a la jornada 14 de La Liga. Ambos equipos son los encargados de cerrar el torneo doméstico español con motivo de la celebración del Mundial de fútbol en Qatar. En la previa del encuentro, Sergio González ha comparecido ante los medios de comunicación.

"Vamos con la idea de ser un nuevo accidente en La Liga del Real Madrid. Nosotros tenemos que ir a competir sabiendo que el Madrid va a ir a su máximo nivel con sus mejores futbolistas. Debemos ser un equipo juntito, que juegue más por fuera que por dentro, ser también atrevido para hacerles ir hacia atrás. Nos vamos a encontrar un Madrid herido, pero vamos con ganas de competir ante un rival muy bueno".

"El Madrid tiene cuatro o cinco accidentes por Liga y ha tenido dos seguidos, intentaremos que sea el tercero. Los últimos resultados van a hacer que el partido contra nosotros sea especial para ellos y nosotros vamos a competir e intentar hacerles daño. Nos encontramos con un Madrid herido, todavía mucho más potente del que podíamos encontrarnos, pero vamos a ir con confianza y fe de hacer un buen partido".

"Estamos en el momento de reivindicarnos de verdad. La línea del Madrid es buena quitando el partido del Rayo. Nunca es buen momento para jugar en el Bernabéu y nos toca ahora. Creo que llegamos en buen momento para competir en un escenario tremendo".

"Me gustaría ver un equipo que compita muy bien. Un equipo fuerte. Un equipo que en fase defensiva haya poca distancia entre líneas. Ojo con las transiciones, la velocidad de gente como Rodrygo o Vinicius te puede hacer daño. Debemos saber que tenemos que hacerle correr hacia tras. Necesitamos que tengan la sensación de que deben correr hacia atrás. A partir de ahí estar acertados".

"El momento perfecto es cuando los canteranos llaman a tu puerta. He sido canterano, he entrenado al Espanyol B, he subido a jugadores al primer equipo entrenando al Espanyol. Subir a un canterano no es subirlo por subir. No nos gusta engatusar, si se sube es por rendimiento. En plantilla somos muchos futbolistas, hasta esta situación hemos dejado jugadores aptos fuera y no es fácil. Siempre estamos pendientes del filial, entrenan con nosotros, nos encanta la cantera y ojalá podamos subir canteranos porque es un orgullo hacerlo. Lautaro podría venir convocado para el partido contra el Madrid".

Awer Mabil, al Mundial

"Es un orgullo que haya futbolistas nuestros que vayan a representar a la entidad en un Mundial. Ojalá que el que vaya al mundial, lo haga bien. Conan (Ledesma) sí podría estar en la preselección de Argentina. Estoy convencido de que los cinco que han ido al mundial lo harán bien, pero Conan sí podría haber estado ahí. Pero eso ya es cosa de Leo".

