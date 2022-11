Ancelotti: "Cuando no eres capaz de igualar en actitud, la calidad no te permite ganar"

El Real Madrid cayó derrotado de manera inesperada frente al Rayo Vallecano. Un partido que no dejó buenas sensaciones en el conjunto blanco, ya que perdió el liderato y se vio superado en todo momento por el equipo rival. Fue la primera derrota merengue en el campeonato liguero y Carlo Ancelotti la analizó en la rueda de prensa.

El técnico italiano dio ciertas pinceladas y explicó los errores que había cometido su equipo sobre el terreno de juego. La "falta de frescura" o "no ser contundente" como el rival fueron alguna de las palabras con las que definió los problemas que tuvo el Real Madrid.

Lo que sí quiso dejar claro el técnico fue que el equipo no jugó su mejor partido esta temporada. Por unos motivos o por otros, como el error en la táctica, Ancelotti aseguró que él y los futbolistas ya tienen mirada puesta en el partido frente al Cádiz del próximo jueves.

La frescura

"Nos falta frescura y es normal después de tantos partidos... Tenemos que hacer una evaluación de esta primera parte de la temporada, lo hemos hecho bien. Estamos en octavos y estamos bien en LaLiga. Hay que acabar bien contra el Cádiz, descansa y volver".

Los errores

"Hemos tenido errores. Nos ha faltado la contundencia que tuvo el rival. La calidad no ha sido suficiente para igualar el partido. Hemos tenido un nivel más bajo de contundencia"

El Mundial

"No creo que sea eso. Cuesta jugar cada tres días. No hemos estado frescos como antes. El equipo rival aprieta mucho y el equipo necesita frescura y necesita piernas. Seguimos en la lucha por todo. estamos decepcionados porque perdimos el liderato, pero la Liga es muy larga. No es un problema físico. Hemos tenido problemas de estrategia. Yo no tengo problemas en meter balones largos y creo que debimos hacerlo más de una vez".

El arbitraje

"¿El árbitro? No tengo opinión, ninguna. Para estas cosas está el VAR".

Dificultades

"Nos ha faltado un poco que hemos perdido muchos duelos. Vinicius o Rodrygo son jugadores que habitualmente esto lo hacen muy bien y hoy ha sido difícil para ellos. Cuando te cuesta salir desde atrás los jugadores sufren más. Nos ha costado. Teníamos que haber cambiado de estrategia y no lo hemos hecho. Luego, los duelos, hemos perdido muchos. Cuando tú no eres capaz de ser contundente como el rival".

Mala noche

"Nos ha faltado la contundencia del rival y la concentración de los duelos. Cuando no eres capaz de empatar en actitud solo la calidad no te permite ganar. Sabíamos que jugaban así, ellos han sido más contundentes que nosotros en los duelos. Ha sido una mala noche, ya está".

Vinicius

"Hemos perdido muchos duelos. Ha sido un partido difícil para él y para todos. Siempre tiene marcas especiales, solo que hoy no ha tenido el nivel de otras veces. Nada más".

El Liverpool

"Ellos pensarán lo mismo. Será espectacular jugar la ida y la vuelta de los octavos de final contra ellos".

