Kroos, Real Madrid o nada: colgará las botas de blanco sin opción a petrodólares o retiros dorados

"Yo me quiero retirar aquí, pero no sé cuándo". Con estas palabras, Toni Kroos disipa la primera de las dudas sobre su futuro. El centrocampista alemán tiene completamente decidido que colgará las botas de blanco. Si no juega en el Real Madrid, no lo hará en ningún otro club.

Su declaración no ha tardado en ser de lo más aplaudida por el madridismo. Pero también por los rivales. Una lección de grandeza en tiempos en los que el dinero es cada vez más importante. De hecho, se ha visto a importantes jugadores dejar a un lado sus sueños de niñez para ganar más y más pasta.

Sin embargo, Kroos demuestra una vez más que su molde es diferente al del resto. Ya lo hizo después de la pasada Eurocopa, cuando decidió dejar la selección de Alemania para centrarse por completo en su carrera en el Real Madrid. Entonces lo dijo alto y claro, sin medias tintas. Ahora lo vuelve a hacer cuando comienza a acaparar cada vez más altavoz mediático su continuidad o no en el equipo blanco.

Renovación en el aire

Kroos todavía no quiere confirmar si seguirá o no jugando un año más en el Santiago Bernabéu. Ancelotti ya dijo hace unas semanas que confía en que así sea, pero el centrocampista prefiere esperar. De hecho, los contactos que ha mantenido con el club en este sentido van encaminados a sentarse a hablar una vez comenzado el 2023.

Toni Kroos, con la camiseta de Capitán América del Real Madrid AFP7 / Europa Press

"Yo estoy muy bien, sobre todo físicamente. Las cosas me salen bien dentro del campo. A veces es gracioso leer cosas que yo pienso sin yo saber ni lo que va a pasar. Ahora cuando venga el descanso pensaré un poco y decidir lo que quiero hacer", asegura Kroos.

"Lo que no ha cambiado es que no me voy a ir a ningún lado ni a cambiar de club. Yo me quiero retirar aquí, pero no sé cuándo. Eso no ha cambiado nada. Pero ni yo sé todavía lo que pienso y lo que quiero. Yo estoy tranquilo y hablo mucho con el club", confirma el '8' del Real Madrid.

Sin fecha, pero con la firme intención de que todo se resuelva antes de abril: "Mañana no me van a decir nada. El contacto que hemos tenido es hablar el año que viene. Estamos tranquilos. Tenemos una relación especial, son casi ocho años y medio. Esto no va a cambiar. Enero, febrero o marzo, por ahí hablaremos. No os pongáis nerviosos porque yo no lo estoy".

Un pilar un año más

Desde antes incluso del inicio de la presente temporada se comenzó a hablar de este asunto. Se reveló entonces que el Real Madrid había ofrecido la renovación a Toni Kroos, pero que el futbolista había decidido esperar para dar su palabra definitiva. ¿Por qué? Porque quería esperar a ver cuál era su nivel en la 2022/2023.

Toni Kroos, en un partido del Real Madrid de la temporada 2022/2023 AFP7 / Europa Press

El alemán quiere estar a la altura de la exigencia y de la Historia del Real Madrid. De ahí que su deseo sea no ser en ningún momento un problema para el club de Concha Espina. Pero, por el momento, lo que está demostrando es que hay pocos centrocampistas a su nivel en este inicio de curso.

16 partidos entre La Liga, la Champions League y la final de la Supercopa de Europa para superar la barrera de los 1000 minutos al empezar noviembre. Su cuenta pendiente sigue siendo el gol, aunque ya ha dado tres asistencias a sus compañeros. Además de innumerables pases milimétricos que han ayudado al Real Madrid a ser uno de los mejores equipos de Europa también en la actualidad. Kroos, pasado, presente y esperemos que futuro del Bernabéu.

