Luiz Henrique, la nueva perla del Betis que tiene como ídolo a Vinicius: "Es una referencia para mí"

El Real Betis tiene nuevo fichaje. Se trata de Luiz Henrique. El joven extremo brasileño de solo 21 años se ha convertido en uno de los grandes nombres del verano en el mercado verdiblanco. A pesar de que ya ha disputado algunos minutos con su nueva camiseta en pretemporada, no ha sido hasta ahora cuando ha podido ser presentado a su nueva afición.

El veloz jugador de banda se ha convertido en la primera incorporación de la plantilla de Manuel Pellegrini de cara a la nueva temporada. Ya ha dejado sus primeras palabras como nuevo jugador del conjunto andaluz en un acto que ha acontecido en la sala de prensa del Benito Villamarín. El Betis está de enhorabuena ya que la presentación de su nueva estrella ha llegado en mitad del anuncio del inicio de las obras de la que será una de las mejores ciudades deportivas de España.

Luiz Henrique lucirá el dorsal '11' y hará las delicias de la afición bética gracias a la gran calidad que guarda su pierna zurda. Ya ha podido dejar sus primeros regates y sus primeras galopadas en un amistoso en Austria. Pero se espera que su mejor versión llegue cuando se haya adaptado completamente a La Liga.

[Sorpresa de pretemporada para Ancelotti y Pintus: se fue Vinicius, vuelve Hulk]

Mejores momentos del debut de Luiz Henrique con el Betis (Pt.2) pic.twitter.com/QM1M9vu2fS — LHCF (@LuizHenriquismo) July 16, 2022

Para ello, en su presentación, Luiz Henrique ha confesado que hay algún jugador en el que ya se ha mirado y al que le gustaría parecerse de los que militan en el campeonato español. Y es que en la península juega uno de sus ídolos, el extremo del Real Madrid Vinicius Junior. El extremo llegado desde Fluminense asegura que tiene algunas similitudes con el futbolista del conjunto madridista, a pesar de que quiera hacer su propio camino.

Nuevo fan de Vinicius

"Me fijo mucho en Vinicius porque es un jugador que viniendo muy joven y con mucha humildad es una referencia para seguir trabajando mucho, con esfuerzo, para conseguir lo que me he propuesto". Un buen ejemplo el que se ha marcado el nuevo fichaje del Real Betis. 'Vini' ha conseguido superar momentos muy duros y complicados y en España, pero ahora es toda una estrella del campeonato.

[Karim Benzema ya está en Estados Unidos: el Real Madrid incorpora a su capitán a la pretemporada]

La pasada temporada vivió el momento de su explosión culminando la temporada con el decisivo gol que le dio la 14ª Champions al Real Madrid en la recordada final de París ante el Liverpool. Vinicius sigue mirando hacia arriba y sueña con más títulos y con el Balón de Oro. Y Luiz Henrique quiere hacer suyo ese camino.

Vinicius Júnior, celebrando el gol del Real Madrid en la final de la Champions League 2021/2022 Spada / LaPresse via ZUMA Press / DPA

"Las similitudes que tengo con Vinicius es que soy rápido también y me gusta marcar goles. Esos dos puntos los tenemos similares". Así se define el nuevo fichaje del equipo de Manuel Pellegrini. No obstante, él es zurdo, al contrario de la estrella del Real Madrid, quien lleva casi todo su peligro con la pierna diestra.

[Un Real Madrid 'made in Los Ángeles': Ancelotti pasa examen a la galaxia]

Por último, también habló sobre el buen trato que ha tenido hacia él otra leyenda del madridismo, Ronaldo Nazario: "Ronaldo habló muy bien de mí, me hace muy feliz que alguien con tanta experiencia y que ha jugado tan bien al fútbol hable así de mí. Pero voy a intentar estar con los pies en el suelo y con humildad seguir trabajando para llegar al nivel que quiero".

Sigue los temas que te interesan