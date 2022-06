La discusión de Benzema con Mourinho: "Le dije: 'Ponme de inicio y te gano el partido'"

Karim Benzema acaba de terminar la mejor temporada de su carrera deportiva. El delantero francés ha liderado al Real Madrid en su doblete de Champions League y Liga y los premios han empezado a llegar. El primero ha sido el que entrega la revista francesa Onze Mundial, que le ha entrevistado.

Así se define

Soy un jugador instintivo. Lo que pasa por mi cabeza, lo hago en el campo. Cuando estoy en el campo, sé a quién me enfrento. Sé si va a entrar duro o si me dará tiempo a controlar el balón. Tengo en cuenta todos esos parámetros. Sé lo que tengo que hacer y hago lo que tengo que hacer, no intento entrar en la mente del defensor.

Anécdota con Benzema

Tuve un problemita con Mourinho. Nos vimos en el hotel y tuvimos una conversación antes de un partido contra el Mallorca. Cuando discutimos, le dije: 'Mañana ponme de inicio, marco y te gano el partido. Al día siguiente marqué y ganamos 1-0.

Karim Benzema celebra con Vinicius su gol en la final de la Champions Europa Press

Inicios en el Madrid

Mi primera temporada, los primeros seis meses, fueron muy difíciles, estaba solo, no hablaba el idioma y eso hizo todo más complicado. Además, había llegado a un mundo nuevo, con otro equipo, otro fútbol. Por suerte no me rendí.

Ronaldo, su espejo

Siempre me gustó mirarlo y observarlo, trataba de concentrarme en sus movimientos, los regates, los pases, su manejo de balón... Lo diseccioné todo de él. Intenté coger cosas suyas, pero luego hacer lo mismo es imposible.

Objetivos

Todavía tengo muchas cosas en la cabeza. Quiero acumular títulos, ganar una o varias Champions más y con mi selección obviamente quiero ganar la Copa del Mundo, sería la apoteosis para mí. Sería un sueño hecho realidad, algo extraordinario, y haremos todo lo posible para lograrlo.

Análisis de rivales

Cuando juego contra un defensa nunca me digo: 'Juego contra este, tengo que hacer esto o aquello'. Antes del partido veo contra quien me voy a emparejar, averiguo su estilo, pero dentro del campo puedo cambiar las cosas en cualquier momento, depende de mis sentimientos y del juego, que es el futbol.

Mejor jugador de la Champions

Benzema también fue elegido mejor jugador de la Liga de Campeones 2021/22 por el panel de observadores técnicos de la UEFA, informó el organismo continental este martes.

Benzema fue uno de los jugadores determinantes para que el conjunto del italiano Carlo Ancelotti lograra el decimocuarto título de su historia en la máxima competición continental y el quinto de su carrera desde que llegó al club blanco procedente del Lyon.

El atacante francés, que este lunes se incorporó a la concentración de la selección gala en Clairefontaine tras las celebraciones del domingo con las autoridades locales y la afición en el Santiago Bernabéu, se proclamó máximo goleador de la Champions con 15 tantos.

Diez de esos goles los consiguió en las eliminatorias. Logró dos tripletes seguidos en la vuelta de octavos ante el PSG y en la ida de cuartos frente al Chelsea, continuó en la vuelta con el tanto en la prórroga que acabó con los defensores del título, y frente al Manchester City sumó un doblete en el Etihad y otra diana de penalti en la prórroga para dar el pase al Real Madrid a la final de París.

Benzema figura en la tercera plaza de los goleadores históricos de la Champions junto al polaco Robert Lewandowski, con 86 tantos, tan solo por detrás del portugués Cristiano Ronaldo (140) y del argentino Leo Messi (125).

