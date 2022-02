Bernardo Silva medita dejar el Manchester City y ya 'sueña' con un fichaje por el Real Madrid

Bernardo Silva está cuajando una excelente temporada en el Manchester City. Sin embargo, el jugador portugués cree que ya ha cerrado un ciclo en Inglaterra y por eso estaría meditando seriamente la opción de abandonar el equipo que entrena Pep Guardiola. Todavía no es una decisión tomada, pero el rumor va cogiendo cada vez más fuerza.

Lo cierto es que ya el pasado verano estuvo muy cerca de abandonar la disciplina citizen. No está del todo cómodo en la ciudad y aunque el equipo es de los más competitivos del mundo, cree que podría dar un salto de calidad mayor si saliera de la Premier League. En ese caso, tendría decidido que el mejor destino sería España.

Una llegada a La Liga, pero no para fichar por cualquier equipo. Sería para hacerlo por el líder de la competición, el Real Madrid. Desde Italia aseguran que su sueño sería jugar alguna vez en el equipo blanco y este podría ser el mejor momento, ya que se encuentra en el punto más álgido de su carrera.

Bernardo Silva celebra un gol contra el Manchester United Reuters

Sería un fichaje totalmente revolucionario en el mercado europeo ya que Bernardo Silva es uno de los mediapuntas con más talento del Viejo Continente. Pieza clave del City y también de la selección portuguesa, llegaría al equipo blanco para reforzar su delantera y dotar de imaginación a una plantilla que tiene abundancia de extremos y gente rápida como Vinicius, Rodrygo, Bale o la posible llegada de Kylian Mbappé.

Además, su rol sería más parecido al de jugadores como Hazard o Isco, capaces de encontrar huecos y pases en espacios reducidos y de hilar combinaciones de gran precisión para romper las defensas. El socio perfecto para esos velocistas que posee el equipo de Carlo Ancelotti por las bandas.

Bernardo Silva, al mercado

Bernardo Silva tiene ya 27 años y no termina contrato hasta el curso 2025, por lo que sería necesario que hubiera una negociación entre los dos clubes. Viendo los rumores de salida que hubo el pasado verano, la entidad del Etihad podría abrirse a que hubiera conversaciones, aunque habría que ver el montante total de una operación que no sería barata. No obstante, el Real Madrid tiene varios recelos para acometer un fichaje de este tipo.

Bernardo Silva, junto a Pep Guardiola en un partido del Manchester City REUTERS

El más evidente es que está centrado en otros objetivos como son Mbappé, Haaland y Tchouameni, los nombres que de verdad quitan el sueño a la directiva blanca. Además, en el club madridista saben que, aunque jugadores como Bernardo Silva hay pocos en Europa y en el mundo, el Madrid ahora mismo carece de esa posición de mediapunta al jugar con tres en el medio y con tres arriba. El exjugador del Mónaco tendría que acoplarse a una de las dos líneas, algo que ya ha provocado problemas a algunos futbolistas de la plantilla.

De momento, el rumor de una posible salida del luso sigue vivo en Inglaterra. Este año acumula ya un total de diez goles, el doble que en toda la temporada pasada, y tres asistencias. Además de su labor indispensable en la creación, está aportando mucho en el aspecto anotador ya sea marcando o asistiendo. Aunque su deseo en caso de salir fuera jugar en el Santiago Bernabéu, Bernardo Silva tiene más novias que incluso podría ofrecer más dinero por él que los blancos.

