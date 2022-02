Thibaut Courtois: "He estado en grandes clubes, pero no hay ninguno como el Real Madrid"

Thibaut Courtois es de esos jugadores a los que les gusta hablar claro. El portero del Real Madrid y de la selección de Bélgica ha estrenado su pódcast Thibaut Talks con un primer capítulo que no va a dejar indiferente a nadie. El guardameta, que atraviesa por un momento espectacular, ha hablado desde la Supercopa de España a El Clásico, pasando por el momento de la retirada.

Supercopa de España

"Fue una buena experiencia. Ganando primero un Clásico en la prórroga de semifinales fue muy emocionante el partido. Hice un paradón con el pie en el penalti de la final. Mola tener algo pequeño que has hecho bien. Conozco a Raúl García, pensé que la tiraría al centro o a la derecha. El entrenador de porteros me dije que me tirara a la derecha, lo hice pero no a 'full'. Iba al centro, pero no abajo. Tuve que levantar un poquito la pierna. Fue una bonita coordinación del cuerpo. Ojalá sea el primer título de muchos esta temporada".

Vivir en pandemia

"Desde que volvimos a entrenar después del confinamiento nos habrán hecho 500 test. Estamos muy controlados y así sabemos que el riesgo de contagiar a un familiar es menor".

Jugar sin público

"Es otro fútbol. Cambia la manera de jugar esos partidos. El haber ganado La Liga del confinamiento así fue diferente. En algunos campos, cuando estamos muy cerca se escucha todo. El pique con la grada si es respetuoso, sin insultar, te da adrenalina. Jugar en campos así en los que hay mucho ambiente es donde disfruto más".

Thibaut Courtois, en un partido del Real Madrid de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

Formar parte del Real Madrid

"He estado en grandes clubes, pero no hay ninguno como el Real Madrid".

Fama

"Algunas veces quieres desconectar de todo y siempre habrá alguien que te reconoce. También es bonito que todo el mundo sepa lo bueno que eres y verles orgullosos de que estés en su país. Eso es bonito".

El momento del adiós

"Me quedan unos años, aún no pienso en qué voy a hacer cuando me retire. Todavía no he ganado la Champions y con la selección puede haber un Mundial o una Eurocopa, que es más difícil ganarlo. Poder ocuparme también de manera más activa de las empresas que tengo y luego veremos dónde llegamos. Quizás un día me haga entrenador, director deportivo o algo así. Todavía no tengo ideas claras. He invertido en algunas empresas y en eso sí pienso, en que puedan crecer más. De momento, solo pienso en el fútbol".

¿Cómo es la vida en el vestuario?

"Hablamos de otros partidos, otros deportes. El vestuario ha cambiado porque ahora por los contagios nos tenemos que cambiar en nuestra habitación, pero al final somos igual que todo el mundo que va a trabajar y hablas de todo: la familia, los niños, algún coche, la NBA, la NFL...".

Vivir en Madrid

"Tengo muy claro que viviré aquí cuando me retire. Estoy encantado con la vida de aquí, la gente, la gastronomía...".

Rutina en los partidos

"Depende de la hora del partido. Vemos vídeos del rival, del balón parado, hacemos ejercicios de activación... Comemos, hay una última charla del míster antes del partido. Cuando acabas, te duchas y te vas para casa".

Thibaut Courtois, con el Real Madrid AFP7 / Europa Press

Cómo se vive un Clásico

"Es lo más bonito que he podido vivir. En todo el mundo se habla de El Clásico. Poder jugarlo y ganarlo es muy guay. Es muy importante y te ayuda a tirar para delante durante la temporada. Cuando estás en el campo te olvidas de los millones de personas que te están viendo. Solo piensas en ganar el partido".

Jugar en los mejores campos

"A mí me gusta más jugar en un estadio grande, con mucha gente, que al revés. Ahora cuando se termine el Bernabéu va a ser el mejor estadio del mundo y va a ser un lujo jugar ahí".

Alimentación

"Hace un par de años cogí un cocinero para alimentarme mejor. Cuando comes bien se nota que coges más energía y el cuerpo luego se recupera mejor. Cada deportista se alimenta diferente según las necesidades de su cuerpo".

El más gracioso del vestuario

"A Vini le gusta hacer bromas, Marcelo también... Luego también hay algún vinagre cuando nos picamos y jugamos el partidillo. También es bueno y divertido que tengamos piques entre nosotros".

Retirada

"Ahí tienes a Buffon, que tiene 43 años o así... A tanto no llego. Mientras continúe disfrutando y mi cuerpo aguanta, quiero seguir. Siempre tengo en la cabeza los 38 o así. Puede ser un año más o menos según como me encuentre, de las opciones que haya y estar bien sano".

