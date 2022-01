Posible alineación del Real Madrid ante el Elche en la Copa del Rey

El Elche recibe este jueves al Real Madrid en el Martínez Valero. Solo uno de los dos podrá pasar a los cuartos de final de la Copa del Rey y el equipo blanco parece haberse tomado muy en serio esta temporada la competición copera. Carlo Ancelotti no quiere sorpresas y perfila un once titular repleto de miembros del primer equipo.

Eso sí, no estarán todos. Thibaut Courtois no estará en el encuentro de los octavos de la Copa. Y tampoco un Karim Benzema que junto al portero belga y Vinicius Júnior está siendo uno de los jugadores más importantes del conjunto merengue. Bueno, y Luka Modric. Aunque no se espera que el '10' esté en el once inicial.

Es turno para las rotaciones. Aprovechar el buen fondo de armario que tiene el Real Madrid y dar minutos a los menos habituales. También es el momento de las oportunidades. Y así se podrá ver en el Martínez Valero a jugadores como Nacho Fernández, Eduardo Camavinga o Luka Jovic desde el principio.

Once del Real Madrid ante el Elche

Aunque la primera novedad llegará bajo los tres palos. En portería se situará en para este duelo copero un Andriy Lunin que tiene un gran talento, pero que su despegue se ve opacado por el impresionante momento de forma que atraviesa el ya mencionado Thibaut Courtois.

En defensa también habrá cambios. En el lateral derecho repetirá Lucas Vázquez, mientras que el centro de la zaga estará ocupado por la pareja formada por Nacho Fernández y David Alaba. Hay que recordar que Eder Militao cumple sanción. En el flanco diestro se situará el capitán Marcelo.

En cuanto al centro del campo, Toni Kroos es el único del habitual trío de la medular que tiene papeletas para ser titular frente al Elche. Así llegarían las rotaciones de jugadores como Luka Modric o Casemiro. En el lugar de estos últimos ingresarían en el once Fede Valverde y Eduardo Camavinga.

Tridente diferente

Benzema se queda en la capital y Vinicius tendrá un merecido descanso después del desgaste físico de los últimos meses, y sobre todo en la Supercopa de España. En la final sí que estuvo Rodrygo y repetirá titularidad. El brasileño estará acompañado en el tridente atacante por Hazard y Jovic como referente en punta.

[Más información: Horario internacional y dónde ver el Elche - Real Madrid de la Copa del Rey]

Sigue los temas que te interesan