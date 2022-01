Qué le pasa a Thibaut Courtois y cuánto estará de baja para el Real Madrid

Problema físico inesperado para Carlo Ancelotti. Aunque la Copa del Rey es para Andriy Lunin, el preparador italiano se ha encontrado con que Thibaut Courtois se ha encontrado indispuesto este miércoles en la previa del encuentro ante el Elche CF. El guardameta se ha quedado fuera de la lista de convocados para el partido, pero, tal y como ha confirmado el entrenador, estará de vuelta a tiempo para recibir el próximo domingo en el Santiago Bernabéu al mismo rival.

Estas fueron las palabras de Ancelotti: "Hoy hemos tenido una indisposición de Courtois, que no podrá jugar el partido. No es serio, serán algunos días, no más. No puedo decir qué pasa, es privado. Pero creo que el domingo estará". De esta manera, el Real Madrid no podrá contar con el belga para el partido de este jueves a las 19:00 horas en el Martínez Valero. El futbolista se queda descansando en Madrid después de entrenar en el gimnasio este miércoles.

El belga se ha lesionado en dos ocasiones con el Real Madrid. En su primera temporada, la 2018/2019, después de unos problemas estomacales al comienzo de la campaña, sufrió un inconveniente físico en el mes de enero de 2019 antes de una eliminatoria de Copa del Rey contra el Leganés. En marzo de 2020, también tuvo problemas musculares en el aductor izquierdo después del Real Betis - Real Madrid que terminó siendo el último choque antes del estallido de la pandemia.

El guardameta fue protagonista de la victoria de su equipo en la Supercopa de España con sus paradas de mérito, sobre todo con el penalti que paró con el pie a Raúl García. Aunque esto hace demasiado tiempo que dejó de ser una novedad. Los datos, un factor objetivo, son claros. Thibaut volvió a dejar su portería vacía y ha recibido en lo que va de temporada 23 goles en 29 partidos. En liga solo se puede comparar al rendimiento de Edouard Mendy.

Su año

Ancelotti, su entrenador, no podía hacer más que rendirse a Courtois: "Está haciendo cosas extraordinarias [...] Hemos tenido la suerte de tener a grandes porteros. Casillas, Diego López, Buffon, Cech, Neuer. 'Tibu' está entre los mejores sin duda y es el mejor en este momento". El belga amplió este verano su contrato por dos temporadas más y parece haberle sentado muy bien esta ampliación de su vinculación con el Real Madrid. El guardameta belga tenía firmado hasta 2024 desde que fichó por el club blanco en 2018, pero ahora tiene asegurada su continuidad hasta 2026.

Si el Real Madrid fuera una oficina de reclamaciones, el rival que intenta llegar hasta el final se encuentra tantas trabas que le es imposible acabar el proceso. Primero se da de bruces con un ataque enrachado y después con un centro del campo superior con el balón en los pies. Pero la defensa es un muro inapelable. Aún así, si consigue colarse, tiene a un Thibaut Courtois que lo rechaza todo. El guardameta belga está rindiendo de una forma excepcional en el inicio de 2022, aunque no deja de ser una constante con respecto a todo el año pasado.

[Más información: Gareth Bale regresa a una convocatoria del Real Madrid 144 días después]

Sigue los temas que te interesan