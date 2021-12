La vergonzosa defensa de ESPN al sorteo de la UEFA: "El Real Madrid se queja, pero con Franco..."

Indignación entre el madridismo por el último ataque dirigido hacia el Real Madrid desde ESPN Deportes. El causante del revuelo ha sido el periodista deportivo Rafael Ramos por su 'análisis' del esperpento de la UEFA en el sorteo de la Champions League que dejó al club blanco como gran perjudicado.

Su discurso sobre las quejas del Real Madrid está siendo catalogado de vergonzoso y no es para menos: "Entiendo que el Benfica está por 20 puntos por debajo en la clasificación de la UEFA respecto al PSG... pero el Real Madrid no es el que habla de grandeza. Debería añadir a sus blasones la etiqueta 'Ódiame más'".

"Ese es el escenario que más le viste a este equipo por su trayectoria y por su transcendencia. Pero no podemos olvidar que en la época de Francisco Franco el Real Madrid ganaba y quedaba campeón en lo que fuera necesario como un efecto directo de la dictadura. Esto no me lo puede cuestionar absolutamente nadie porque hay testigos de todas esas maniobras", señaló.

El RM es perjudicado en el sorteo tras una chapuza de la UEFA, pero ESPN te explica que el Madrid no se puede quejar porque es el equipo de Franco. pic.twitter.com/0yaBLv28CY — hEchicEro (@Hechi9248) December 14, 2021

"Entiendo que económicamente pueda lloriquear ya que reciben 15 millones por llegar aquí y recibirán 9 millones más si pasan de ronda. Pero el Real Madrid no tendría que caer en esa fase de lloriqueos. ¿Le tienen miedo a Sergio Ramos, a Messi... a Mbappé? El PSG está ganando por espasmos individuales, no por calidad futbolística en base a un equipo".

Andriy Arshavin, con la bola del Real Madrid en el sorteo de la Champions League. REUTERS

Otra vez ESPN

Esta no es, ni mucho menos, la primera vez que la afición del Real Madrid estalla por los mensajes lanzados desde ESPN. Hace solo un par de meses, fue otro colaborador, Germán Sosa, el que durante una transmisión del partido entre Shakhtar y Real Madrid, de Champions League, cargó directamente contra Florentino Pérez por las obras del Santiago Bernabéu.

Fue un ataque sin fundamento alguno: "La gran reforma del Bernabéu no habrá salido de un centavo ni mucho menos. Sale por un lado y entra por el otro para Florentino con la constructora. En otro lado del mundo eso sería un escándalo", aseguró el comentarista.

Aquello obligó al periodista a salir en público a retractarse de sus palabras por la obvia premeditación de un golpe sucio y sin una base demostrable: "Disculpas a todos los hinchas de Real Madrid que se sintieron heridos por lo que dije respecto de la obra. Él no tuvo nada que ver con su empresa en esto. Pretendió ser una broma y salió muy mal. Lo aclararé al aire como corresponde", se disculpó. Otra vez ESPN está en el centro del huracán.

[Más información: El Real Madrid condena la adulteración del sorteo de la Champions League: "Ha sido lamentable"]

Sigue los temas que te interesan