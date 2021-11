El once del Real Madrid ante el Rayo Vallecano

El Real Madrid recibirá al Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu en el último partido antes del parón de selecciones. El conjunto de Iraiola llega muy motivado y acechando los puestos Champions, por lo que el derbi madrileño estará plagado de tensión y motivación. Para ello, Ancelotti puede tener la clave en la alineación inicial.

El entrenador merengue no ha dado ninguna pista en la previa. Únicamente que Gareth Bale, una de las dudas después de haber regresado a los últimos entrenamientos, no estará presente en la lista de convocados. A partir de ahí, el esquema que saque Ancelotti estará en el aire hasta algo más de una hora antes del encuentro. Lo que es irrenunciable es el 4-3-3 que ya ha fijado como esquema.

La portería, al igual que esa organización en el terreno de juego, tampoco tiene grandes cambios. Courtois liderará bajo palos ante el Rayo Vallecano en busca de un nuevo partido imbatido. La línea de cuatro, por su parte, tampoco espera tener grandes modificaciones. Dani Carvajal, que sigue cogiendo ritmo, apunta a titular antes de acudir con España a los encuentros de selecciones. Igualmente, Militao y Alaba como centrales, y Mendy en el lateral izquierdo, esperan cerrar la línae defensiva.

Alineación del Real Madrid

El tridente del centro del campo también genera dudas. Ancelotti ha destacado en la previa que Kroos, Casemiro y Modric están jugando a un gran nivel lejos de cualquier exigencia física. Sin embargo, en los últimos duelos sí que se ha notado ese bajón de resistencia en el centro del campo y podría haber cambios. Concretamente el de Camavinga por Modric en una rotación que daría descanso al croata. Casemiro y Kroos, por su parte, esperan continuar en el once titular.

Por último, la punta de ataque la volverá a formar un tridente con dos intocables en su esquema. Benzema y Vinicius volvieron a dar una exhibición en la jornada de Champions League y Ancelotti ya ha destacado en varias ocasiones que no ve cansancio alguno en ambas estrellas. Por lo tanto, y dada la importancia del duelo ante el Rayo, su suplencia sería una sorpresa de última hora.

La gran batalla está en ver quién ocupará ese extremo derecho que queda libre. Sin Bale, los nombres más ofensivos con los Hazard y Asensio. Pero, a la vista de las últimas decisiones de Ancelotti con el belga, es Marco Asensio quien coge posiciones como favorito para completar la punta de ataque del Real Madrid.

💬 @MrAncelotti: "Jugamos contra un equipo que muestra su calidad. Muy directo, defiende bien... Necesitamos adaptarnos a las situaciones del partido."#RealMadridRayo pic.twitter.com/0hkrdg3xjS — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 5, 2021

El 'caso Hazard'

El belga, salga o no en el once titular, sí que tendrá minutos ante el Rayo Vallecano. Al menos esa es la intención que ha dejado entrever Carlo Ancelotti en rueda de prensa. El italiano ha vuelto a destacar que tiene nivel para el Real Madrid, pero a la vista de sus movimientos en el banquillo ha confirmado que su primera apuesta no es el belga. El duelo ante el Rayo será una nueva oportunidad para que Hazard pueda dar un puñetazo en la mesa en su carrera por triunfar en la capital.

[Más información - Obras Santiago Bernabéu: se desvela el nuevo color que tendrán los asientos]

Sigue los temas que te interesan