El ejemplo de Camavinga a Mbappé: el sueño del Real Madrid que otros clubes no pueden cumplir

El dinero no lo es todo como Eduardo Camavinga ha demostrado este miércoles durante su presentación. Vivió en este día su gran momento con el Real Madrid y dejó un detalle con el que se ganó a todo el madridismo. El flamante fichaje del conjunto blanco, entre otras cosas, explicó por qué eligió fichar por la entidad madridista. Un momento que es un claro ejemplo a seguir entre los futbolistas del mundo y sobre todo para un nombre: el de Kylian Mbappé.

El Real Madrid sigue siendo el lugar donde los sueños se cumplen y eso es un arma con el que otras entidades no pueden conseguir. "Sinceramente el primer factor no es el dinero, es el placer de cumplir un sueño que tenía desde pequeño. Cuando supe que podía fichar por el Madrid, no lo pensé", respondía a la pregunta que le hacían sobre los cantos de sirena que le habían llegado desde que despuntó en la Ligue-1 en el Stade Rennais.

Camavinga rechazó las millonarias ofertas del Manchester United y del PSG para llegar a Madrid y dar el paso trascendental de su carrera. Este mismo verano dijo no. Si le tocaba esperar hasta 2022, no le importaría. Quería ser agradecido con el club que le llevó al estrellato, pero su idea era hacerlo en el Real Madrid de la manera que fuera. Quería que pagasen por él y finalmente se cerró en este 2021, aunque pudo hacerlo con cualquiera de los otros dos clubes. Su sueño era vestir de blanco y este miércoles lo consiguió.

Una fórmula que los blancos desean repetir con Mbappé el próximo verano. El delantero también desea defender el escudo del Real Madrid y ya ha dejado claro al PSG que no quiere renovar. Finalmente, este verano no se pudo concretar porque el club francés se cerró en banda. Si sigue sin prolongar su contrato, el próximo mes de enero todo dependerá del jugador. Dejar claro que su sueño, como ha dicho en el pasado, es jugar en el Santiago Bernabéu será el gesto definitivo.

Su ejemplo

El jugador francés, que también tiene una buena relación con Mbappé, le ha mandado un mensaje este miércoles sin mencionarle. "El primer factor para mí era el placer de cumplir el sueño de jugar en el Real Madrid, jugar con futbolistas que me van a enseñar mucho", explicaba un Camavinga que quiso dejar claro durante la rueda de prensa que no existía otra posibilidad que no fuera acabar sujetando la camiseta que hoy ha portado por primera vez.

En el Real Madrid saben que la mejor forma de actuar ante la actitud del PSG es demostrar que la entidad merengue sigue siendo el lugar donde los futbolistas sueñan jugar una vez en su vida. Ese ha sido el caso de Camavinga, que prácticamente desde que debutó con 16 años ha vivido lanzando guiños al club de Chamartín.

Todos ellos crecieron viendo a sus grandes ídolos de blanco y quieren emularles, como trasladó este miércoles Camavinga a la prensa sobre sus jugadores preferidos. "El Real Madrid, la Liga de Campeones, Figo, Zidane... Todos los grandes jugadores que han pasado por el Madrid", eso era lo que señalaba el centrocampista cuando le preguntaban por sus recuerdos del equipo. Las fotos de la habitación de Kylian Mbappé cuando era pequeño hablan de una sensación similar.

Por encima de todo

Algunos pensaban que el hecho de que Zinedine Zidane se fuera del Real Madrid iba a alejar a estos futbolistas de la entidad merengue y Camavinga ha demostrado que no es así. "Se hizo en los últimos días del mercado, pero es un secreto con quién hablé y con quién no", explicaba en la rueda de prensa mordiéndose la lengua. Con 16 años el conjunto blanco hizo sus primeros acercamientos para interesarse por él. El jugador no quiso desvelar quién fue la persona que le convenció, pero la realidad es que la leyenda merengue también tuvo mucho que hacer.

Mientras el madridismo sigue esperando por Mbappé, puede estar tranquilo viendo como las promesas del fútbol mundial siguen queriendo vestir la camiseta blanca con el escudo del Real Madrid en una época muy difícil ante los clubes-estado que han emergido con un potencial económico desorbitado.

