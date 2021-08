Kubo se doctora en casa: unos Juegos Olímpicos para confirmar el nacimiento de una estrella

Take Kubo en el partido contra España en los JJOO de Tokio 2020 Reuters

La zurda de Takefusa Kubo se ha presentado en sociedad. El jugador japonés, al que todavía no se le ha podido ver mucho en Europa, ha mostrado a todos que se trata de un futbolista de talla mundial con una progresión impresionante y que puede hacer historia para su país al convertirse en un deportista referencia a nivel mundial.

Por ello el Real Madrid se lanzó a por su fichaje en un momento decisivo, porque le considera un jugador que puede ser clave en el futuro del club. De momento, su condición de extracomunitario y su juventud le hacen no tener sitio en la plantilla, pero la confianza que hay depositada en su figura es máxima.

En el club blanco cada vez tienen más claro que Kubo puede ser un jugador importante del primer equipo y con estos Juegos Olímpicos ha demostrado que puede marcar diferencias ante cualquiera. Se ha quedado a tan solo un paso de meter a Japón en su final, en la final de casa. Sin embargo, se topó con la España de Luis de la Fuente y con una genialidad de Asensio que puede valer un oro.

Takefusa Kubo, en un partido de la selección de Japón EFE

No obstante, las sensaciones que ha dejado Kubo en los aficionados y sobre todo en el madridismo no cambian con esa no presencia en la final. Había dudas sobre si se trataba de un jugador superdotado físicamente y nada más, pero el japonés ha demostrado su clase, su carácter, su papel de líder y su capacidad para ser decisivo para su equipo. Kubo ha demostrado que tiene gol, que es efectivo y que puede llevar el peso de todo un país peleando por un sueño.

Por ello, estos Juegos Olímpicos de Tokio le han servido para doctorarse después de un año complicado. Tras su exitoso paso por Mallorca, Kubo no ha tenido suerte en España. Ni su aventura en Villarreal ni el Getafe dieron todos los frutos esperados. Sin embargo, a la primera que ha tenido, Take ha demostrado de qué pasta está hecho, destacando cuando solo resaltan los grandes.

El futuro de Kubo

Tras su gran papel, que podría culminarse con un bronce olímpico, Kubo regresará a Madrid para estudiar qué hacer con su futuro, aunque lo hará con tres goles en el bolsillo y con muchos detalles de calidad dejados, lo que hacen tener un estatus superior, lo que se traducirá en mejores oportunidades en el mercado.

Es una realidad que Kubo se lo ha puesto muy complicado al Real Madrid, que ha visto que efectivamente tiene un crack total entre sus filas. La amplia plantilla blanca y las dificultades con los extracomunitarios hacen imposible que se quede, pero el nuevo Real Madrid de 2022 podría abrirle las puertas con un papel protagonista.

Takefusa Kubo, en los Juegos Olímpicos REUTERS

De momento, desde la entidad merengue ya buscan una cesión de garantías, un equipo que le dé minutos y protagonismo para que siga creciendo y que demuestra su valía en La Liga y, por qué no, también en competiciones europeas. El equipo que más interés ha mostrado hasta el momento y que más convence al Real Madrid es la Real Sociedad, que quiere repetir el éxito vivido con Martin Odegaard, pero ahora en la figura del japonés, que ha tenido su vivido su gran presentación al mundo del fútbol en un torneo seguido en todo el planeta.

Aquellos que no le conocían ahora le sitúan y saben cuáles son sus mejores cualidades y sus mejores virtudes. Además, han podido descubrir que este joven futbolista de tan solo años con una técnica y una calidad pocas veces vista también es capaz de echarse un equipo a la espalda, lo que le hace subir de rango en su consideración como jugador. Habrá que ver qué le depara el futuro a un Kubo que se ha doctorado en estos Juegos y que sigue teniendo el gran sueño de triunfar con la camiseta del Real Madrid y de hacerse un hueco importante en la plantilla blanca.

