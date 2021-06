La defensa de Griezmann a Benzema tras su sequía con Francia

Defensa absoluta de Francia a Karim Benzema. El delantero del Real Madrid regresó a la convocatoria de la selección gana después de seis años vetado. Y, tras una breve preparación con sus nuevos compañeros, ha iniciado una Eurocopa donde los suyos parten como claros favoritos. Lo hace, además, en el grupo de la muerte. Y, por si fuera poco, con la titularidad que le ha otorgado el seleccionador Deschamps. Una serie de circunstancias que ponen la presión por las nubes.

El atacante está acostumbrado a todo tipo de situaciones. Pese a ello, los mensajes de ánimo que le llegan de sus compañeros seguro que tienen efecto. El delantero aún no ha conseguido estrenarse en esta nueva etapa e incluso ha fallado un penalti. Un error que, sumado a esa sequía, le ha llevado a recibir más de una crítica. Sin embargo, su puesto en el once continúa intacto y veteranos del conjunto nacional le muestran su respaldo públicamente.

Es el caso de Antoine Griezmann, jugador del Barça y delantero titular de la selección francesa. "Sabe que tiene el apoyo del cuerpo técnico y de los jugadores, esperamos que ese gol llegue pronto", ha apuntado el galo en una comparecencia desde la concentración de Les Bleus. "Lo preocupante sería que no tuviese ocasiones, pero no es el caso", ha reafirmado.

31’ Remise en retrait de Mbappé pour Benzema qui frappe en une touche, ça passe à côté

"Lo que todo delantero necesita al comienzo de una competición es marcar ese primer gol. Kylian y Karim tienen ocasiones", ha espetado un Griezmann que pide unidad. "Tenemos que mantener la confianza". El jugador culé incluso ha aceptado cambiar de su posición favorita, pues aunque se siente más cómodo en el centro, siempre está "al servicio del equipo". "Por un lado, puedo entrar por la izquierda y tratar de encontrar a Kylian y Karim. Siempre estoy al servicio del equipo", ha reafirmado.

Además, Griezmann ha confirmado que habló con Deschamps sobre su conexión con Benzema. "El entrenador lo ganó todo, como jugador y como entrenador", por lo que la confianza en sus consejos es total. "Mientras esté en el campo, estoy bien. Cree que es mejor jugar en una formación 4-3-3 con la libertad de ir al centro. Pero hay que empezar por el lado correcto. Después, me toca moverme y hacer daño al rival. No me preocupa eso. Hago lo que puedo", ha asegurado desde la concentración francesa.

La selección gala, que viene repitiendo el tridente con Griezmann, Mbappé y Benzema, se jugará el liderato del grupo en uno de los partidos de la jornada contra Portugal. Lo hará tras vencer a Alemania y empatar contra todo pronóstico ante una Hungría que sorprendió. Por lo tanto, el cuadro de Deschamps jugará una final anticipada para no defraudar en el año que todos les veían como claros campeones de la Eurocopa.

