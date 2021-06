Bale: "No me queda otra que estar preparado para Ancelotti, será entrenador del Real Madrid"

Gareth Bale está siendo el líder de Gales en la Eurocopa. Como ya lo hizo en la última edición del torneo, allá por 2016, el todavía futbolista del Real Madrid está sabiendo aparecer en el momento decisivo para mantener a los suyos con esperanzas de poder hacer algo grande en la competición.

El extremo zurdo es la referencia máxima de su equipo y así lo saben sus compañeros, que le buscan constantemente sea la zona del campo que sea. En su último partido frente a Turquía, el galés dejó varias acciones de mucho mérito, incluidas las dos asistencias de los goles marcados por su equipo.

Además, pudo haber redondeado la fiesta, ya que tuvo la oportunidad de haber marcado su propio gol al disponer de un penalti que habían cometido sobre él mismo. Sin embargo, Gareth no estuvo acertado en su golpeo y la mandó a las nubes. Por suerte, Gales no necesitó ese tanto y sacó los tres puntos.

Preguntado en rueda de prensa sobre si volvería a asumir esa responsabilidad, Bale lo tuvo claro y dejó una reacción de capitán: "Eso lo decide el míster, si me pidiera lanzarlo lo haría, por supuesto. Los penaltis se pueden fallar, es parte del fútbol". Contundente respuesta de Gareth.

Bale respondió a muchas preguntas sobre la selección de País de Gales, sobre todo de su conexión con Ramsey y esa sociedad que tan buenos resultados les da. Pero también tuvo tiempo para hablar de su futuro dejando unas palabras que, aunque entre risas, sonaron algo polémicas.

El 'expresso de Cardiff, todavía no ha decidido qué va a hacer ni cuál será su nievo rol, sin embargo, Bale no solo piensa en Gales, también tiene en mente al Real Madrid, ya que cuando concluya la próxima Eurocopa tendrá que volver a la disciplina blanca. El extremo fue preguntado por si sentía preparado para regresar bajo la tutela de Ancelotti: "No me queda otra, será el técnico del Madrid y soy un jugador del Madrid".

"Lo que puedo decir es que tengo una gran relación con él y sé que lo hará muy bien en el Madrid". 'Carletto' consiguió sacar una de las mejores versiones de Bale en las dos temporadas que estuvo en el Real Madrid. Por ello, ambos guardan un gran recuerdo de la unión entre ambos y que podría repetirse a partir de este verano.

El jugador propiedad todavía del Real Madrid ha respondido a muchas preguntas sobre su estado físico ya que la Eurocopa está suponiendo un gran desgaste para todos, aunque Bale matizó que él ha disputado menos minutos esta temporada tras un curso de dudas con su salida al Tottenham y con varias lesiones: "Yo he jugado poco este año, pero eso no supone que no pueda recuperarme bien. Hay que pensar partido a partido sin mirar más adelante".

Bale se prepara ya para intentar meter a Gales en los octavos de final después de vencer a Turquía. Tienen opciones, ganas y muchas esperanzas de volver a dar la sorpresa. Después será momento de pensar en su futuro y en el Real Madrid, donde se podría reencontrar con Ancelotti.

