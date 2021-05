Streaming en directo | Athletic - Real Madrid (La Liga)

La Liga se decide en ocho días. Este domingo se disputan los diez partidos correspondientes a la jornada 37, para que el próximo fin de semana el campeonato doméstico baje su telón con la última jornada del torneo liguero. Todo en juego y el Real Madrid que se juega el título en el Nuevo San Mamés ante el Athletic.

El Real Madrid ha llegado a esta penúltima jornada de la temporada 2020/2021 en segunda posición de la clasificación, a dos puntos del líder, el Atlético. Los blancos necesitan ganar, pero también que el conjunto colchonero pinche ante Osasuna o contra el Valladolid en la última jornada si quieren volver a cantar el alirón.

Por su parte, el Athletic no se juega nada ante el equipo de Zidane. Siempre el honor está en juego, pero en lo que se refiere a la permanencia, a la lucha por entrar en Europa o por proclamarse campeones, los leones están fuera. Ya se aseguraron hace semanas continuar un año más en Primera División y matemáticamente es imposible que lleguen a sumar los puntos necesarios para jugar competición continental.

En la previa del duelo que se juega en La Catedral habló Zinedine Zidane, quien se mostró muy orgulloso de su equipo después de la temporada que han hecho pese a las dificultades: "Todos los años. Los jugadores siempre quieren competir, les gusta jugar y entrenar. Hoy más porque hemos tenido muchas dificultades. Hemos tenido muchas cosas raras. Es un equipo que no ha dejado nunca de trabajar. Más orgulloso este año, me alegro".

El galo también se refirió a un posible pinchazo del Atlético: "Como siempre... Tenemos que mirar y hacer lo que nosotros podemos controlar, que es nuestro partido. En el resto no sabemos qué va a pasar. Lo importante es seguir sumando y queremos ganar los tres puntos. Vamos a jugar contra un rival muy bueno, lo está haciendo muy bien y vamos a intentar darlo todo".

Mientras, Marcelino García Toral señaló que en el Athletic no se sienten como los jueces de La Liga: "No lo consideraría así. Creo que una liga no la define un equipo que gana a los principales candidatos, sino los puntos que suman esos candidatos más que el rival. Nosotros no nos creemos jueces de nada ni de nadie, ni nos dedicamos a impartir justicia. Nos dedicamos a ganar los máximos partidos posibles, que es nuestra obligación y con la cual hacemos felices a nuestros aficionados".

