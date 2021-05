El PSG teme que el Real Madrid se entrometa en el fichaje de Aurier

Los grandes de Europa están empezando a moverse a conciencia en el mercado de fichajes para poder reforzar cuanto antes sus plantillas en un verano que promete ser de muchos nervios y espectáculo. Lo que se avecina en los próximos meses va a tener a más de uno pendiente de las actualizaciones que vayan saliendo casi cada minuto.

Dos de los clubes que más esperan moverse este verano son los dos conjuntos que han caído en las semifinales de la Champions y que se han quedado a un paso de la gran final que disputarán Manchester City y Chelsea. El Real Madrid y el PSG van a ser los grandes protagonistas de un periodo estival que promete movimiento.

Pública y notoria es la disputa entre ambos por ver quién se hace con Kylian Mbappé. El todavía jugador del PSG sigue sin renovar con los parisinos y su llegada a Madrid parece muy encaminada. Sin embargo, tendrá que decir que no a la gran ofensiva que pretende hacer su presidente, Nasser Al-Khelaïfi, por retener a su estrella.

Al-Khelaifi, jeque del PSG, salundando Reuters

Sin embargo, el Real Madrid y el PSG siguen pendientes del mercado más allá de lo que el futuro de Mbappé pueda deparar. Los dos conjuntos están siguiendo a otros jugadores con la intención de reforzar también otros puntos de la plantilla, especialmente la defensa. Las zagas prometen ser las grandes agitadoras del mercado.

En ese aspecto, el Real Madrid ya ha movido ficha con la contratación de David Alaba, algo que todavía no es oficial, pero que podría hacerse una vez concluya la temporada, algo que, para el Bayern y para el conjunto madridista, está a punto de producirse ya que no tienen que jugar finales europeas.

Uno de los sitios señalados donde se esperan fichajes es en el lateral derecho, ya que tanto Real Madrid como PSG podrían estudiar alguna incorporación para dicha demarcación. Los blancos tienen que sopesar en qué situación está su carril diestro, con un Carvajal perseguido por las lesiones y que no ha podido rendir este año, un Odriozola que no convence a Zidane aunque está creciendo ante las bajas y un Lucas Vázquez que todavía no ha renovado con los blancos.

El fichaje de Aurier

Por ello, esa inestabilidad hace que el Real Madrid pueda mirar hacia el mercado y que ya se haya relacionado un nombre con el futuro de la 'Casa Blanca'. Se trata del lateral derecho del Tottenham Serge Aurier, decidido a salir de Londres y que espera la llamada de un grande que podría ser la del Real Madrid.

Aurier defiende una acción ante Sadio Mane Reuteurs

Sin embargo, ha sido el PSG el primer club que ha contactado seriamente con el lateral con pasado en Francia, precisamente para evitar que el Real Madrid se les adelante. Todo hace indicar que el acuerdo entre ambas partes estaría muy cerca de cerrarse. Aurier pasaría a cobrar unos 7 millones de euros por temporada, un sueldo superior al que cobraría en Madrid, y el traspaso se cerraría en unos 12 millones para el equipo de Daniel Levy, tal y como informa Footmercato.

Aurier termina contrato en el año 2022 y por ello el Tottenham vería con buenos ojos aceptar un traspaso por el carrilero diestro. Serge, que tuvo su llegada al estrellato en el RC Lens, ya experimentó un paso positivo por el PSG y ahora vería con buenos ojos un retorno. Además, cuenta con la aprobación de Nasser Al-Khelaïfi, con el que guarda una gran relación y con Mauricio Pochettino, exentrenador del Tottenham. El equipo francés quiere acelerar la operación para evitar que ningún otro equipo se entrometa en el fichaje de Aurier.

