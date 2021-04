La provocadora pancarta del Barça en el Bernabéu: "Ganas de Clásico"

El FC Barcelona, sin Champions de por medio, ya está centrado en El Clásico. Mientras el Real Madrid recibe este martes al Liverpool en la ida de los cuartos de final, el conjunto culé ha querido calentar el partido cuando su rival todavía está con la cabeza en la competición continental. Desde sus redes sociales ha publicitado una pancarta aparentemente colocada cerca del Santiago Bernabéu con el mensaje "Ganas de Clásico", similar a la campaña de las elecciones de Joan Laporta para hacerse con la presidencia del Barça.

En esa ocasión el lema era "Ganas de volver a veros" y le sirvió para recuperar la popularidad que había perdido en los años que estuvo fuera del club. La segunda etapa de Laporta en la presidencia del Barça está marcada por las pancartas más que por los hechos hasta el momento. En cualquier caso, El Clásico empieza a tener un tinte más importante, aunque no hiciera falta. Ambos se juegan sus opciones en Liga, que crecieron tras la última derrota del Atlético.

Además, este montaje que ha realizado la entidad para calentar El Clásico llega unos días después de que Sergio Ramos, para publicitar la segunda parte de su documental en Amazon Prime, también colocara una pancarta, esta vez de verdad, en la Ciudad Condal. El capitán merengue lo hizo de forma desafortunada ya que incluyó una errata, de la que tienen culpa los creativos de la plataforma, que fue muy comentada en redes sociales.

GANAS DE CLÁSICO pic.twitter.com/qZ06hrGssY — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 6, 2021

Los culés, tras su polémica victoria ante el Valladolid de este pasado lunes, están completamente centrados en el partido de este próximo sábado a las 21:00 horas. En la pancarta no aparece Leo Messi, si no Pedri y Frenkie de Jong. El argentino y el neerlandés podrán estar en el encuentro después de que ninguno de los dos viera la quinta amarilla que habría acarreado sanción. Es curioso que el '10' no haya sido el elegido para el mensaje en medio de su proceso de renovación.

