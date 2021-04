"Yo fichaba por el Real Madrid si Drenthe se iba"

Sin duda era una de las grandes promesas del país en ese momento y los grandes de Europa le deseaban. Al final se quedó en el Sevilla y poco a poco se fue diluyendo como un azucarillo en el café. Era 2008 y Diego Capel parecía ser ese extremo que tanto pedía España con desborde, velocidad y gol. Al Real Madrid le hacía falta también un jugador así, aunque en su posición tenían una joven promesa que no terminaba de romper: Royston Drenthe.

Ese fue el gran motivo que impidió la llegada del andaluz al club blanco, según relata el protagonista de esta historia. "Estaba hecho con el Madrid. Lo tenía prácticamente cerrado. Me llamaron y me dijeron que si salía Drenthe, el Real Madrid me fichaba, pero por circunstancias no salió y me quedé sin cumplir ese sueño. Hablaba todas las semanas con Mijatovic, que entonces era el director deportivo. Me dijo que me seguían desde hacía mucho tiempo y que me querían fichar. Faltó nada para que se cerrase", concretó en el canal de YouTube de 'Ídolos'.

Había alguien que no estaba muy convencido de dejarle volar y era su presidente. "Es verdad que en aquel momento el Sevilla tenía de presidente a Del Nido, que era difícil en este tipo de operaciones, pero la cosa era que necesitaban que saliese Drenthe para pagar mi traspaso y no lo consiguieron. Estuve esperando hasta el último día de mercado. Estaba bien en el Sevilla, pero es verdad que dar ese pasito de ir a un club más grande fue lo que me faltó en mi carrera", desveló el jugador.

Las carreras de ambos la verdad es que no han sido demasiado prolíficas, aunque vivió un gran momento en el Sporting. "Dejar el club de mi vida fue complicado, pero también necesitaba un cambio después de tantos años. El Sporting de Portugal ya llevaba un tiempo interesándose en mí después de ganar el Europeo sub21 y era el momento de salir para sentirme importante, por mucho que fuera duro salir. Me sentí muy querido, me marcó escuchar a 40.000 personas corear mi nombre en el José Alvalade. Jugamos unas semifinales de UEFA, ganamos una copa...", explicó Capel.

La huella de Ramos

No compartió demasiado tiempo con él, pero el canterano del equipo hispalense no duda de su sevillismo. "Más allá de que estuvo poco tiempo en el primer equipo del Sevilla, Ramos ha demostrado siempre el grandísimo jugador que es. De Sevilla no salió bien, por el tema del traspaso y por todo lo que se habló después, pero él lo dio todo por este club. Por su personalidad se veía que iba a ser un líder y un referente. Es un canterano que lleva al Sevilla por bandera y sé que es el equipo de sus amores", alegó Capel. Pudieron volver a compartir equipo, pero todo se truncó por culpa de las dificultades para que Drenthe saliera del club.

