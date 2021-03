Dani Gómez: "Si lo hago bien, el Real Madrid me puede recomprar"

Dani Gómez fue el gran héroe en la victoria de la selección española sub21 ante la República Checa. El delantero después habló en El Transistor de Onda Cero afirmó que estaba "muy contento por los goles, pero sobre todo por la victoria y pasar a cuartos de final".

El jugador también señaló que también le resultaba "un poco extraño jugar ahora una parte del torneo y después otra", pero quiso aclarar que eso "no es una excusa". "Tenemos que mejorar, pero tenemos el objetivo conseguido y ya toca pensar en los cuartos", afirmó.

Además, habló sobre su temporada en el Levante: "Creo que está siendo buena, es una temporada de adaptación en la que estoy tratando de aprender mucho". Señaló que es importante "tener paciencia" para llegar a lo más alto y de ahí a ser preguntado por el Real Madrid: "Tiene un 50 por ciento de mis derechos. Si lo hago bien me pueden recomprar, pero no pienso en eso. Voy pasito a pasito".

Dani Gómez celebra uno de sus goles frente a República Checa en el Europeo sub21 REUTERS

También atendió a los medios inmediatamente después del encuentro: "Estoy muy feliz porque nos da el pase a cuartos. Nos estaba costando durante el partido encontrar el gol y al final lo hemos conseguido. Estoy muy contento por los goles, los minutos, la clasificación para cuartos...".

Dani Gómez afirmó que tenía "muchas ganas de jugar" y es que "un Europeo sub21 no se juega todos lo días y quería aprovechar la oportunidad". "Siempre cuando el míster te la da, hay que estar ahí para aprovecharlo y creo que lo he hecho. Ahora toca seguir mirando hacia delante", agregó.

MVP

Salió desde el banquillo, pero fue el mejor del partido: "Somos muy buenos jugadores todos y es muy difícil elegir. Supongo que el míster tiene un quebradero de cabeza cada vez que tiene que hacer la alineación. Somos 23 los elegidos y debemos estar todos a una porque es muy difícil ser campeón si no estamos todos en el mismo barco. No sé el secreto, pero estoy seguro de que el camino es este".

Pese a ser suplente, tuvo un papel muy activo: "¿Cómo voy a vivirlo? Como se tiene que vivir, No se juega todos los días y hay muy pocos jugadores que tienen la oportunidad de jugarlo. No me ha tocado participar mucho, pero hay que estar siempre ahí al pie del cañón para, cuando confían en ti poner tu granito de arena. Muy feliz por el pase a cuartos, sobre todo".

Algo que le llevó a ganar el MVP del partido: "Para mí es secundario. Eso ya es cosa más vuestra que mía. Todo lo que venga será bueno para mí, feliz. Estoy muy centrado en mi trabajo, he hecho lo que tenía que hacer y estoy muy feliz con ello. Luego ya depende de vosotros -ríe-". Esos dos goles se los dedicó a su familia: "A mi gente, a los que están ahí y a mis abuelos que me ven desde el cielo".

