Benzema, ninguneado en Francia y líder del Real Madrid: los datos que retratan a Deschamps

Karim Benzema ha recuperado su mejor estado de forma. El francés dio un paso al frente desde la marcha de Cristiano Ronaldo y ya durante la temporada pasada, cuando el equipo merengue se alzó con el título de La Liga, demostró ser el referente ofensivo de la plantilla. Un rol que no cambió en absoluto al inicio de esta temporada y que, sin embargo, se vio modificado por los problemas físicos.

El delantero francés ha sido uno más dentro de la lista de lesionados del Real Madrid. Por suerte para él y para Zidane, con pocos partidos peridos debido a los problemas físicos. Pero esas ausencias se han producido, las últimas ante Valladolid y Real Sociedad. Tras esos dos duelos perdios en Liga, el atacante regresó por todo lo alto e impulsó al Real Madrid: tres partidos, cuatro goles, un pase cuartos en la Champions y mucha vida en La Liga.

Benzema, con estas dianas, acumula ya 21 goles en 31 partidos disputados durante toda la campaña. El francés ve portería una vez cada 126 minutos sobre el terreno de juego, lo que supone un gran promedio teniendo en cuenta su despliegue sobre todo el campo. En Champions, sin ir más lejos, ha marcado cinco de esos goles y en tan solo seis encuentros disputados. Y analizando su temporada es evidente: cuando Benzema encuentra su racha, la extiende.

Karim Benzema, en un calentamiento REUTERS

Su primera lesión llegó en noviembre y, antes de causar baja, había anotado tres goles en dos partidos. Llegó y se quedó dos encuentros sin marcar, pero cuando volvió a destaponar su fuente goleadora cosechó cuatro tantos en tres citas. De nuevo, antes de esta última lesión, había anotado en los dos partidos previos. Y, una vez recuperado, lo ha vuelto a hacer: tres goles en dos encuentros -uno más si se tiene en cuenta el enfrentamiento ante el Atalanta-.

Ese promedio de 126, el hecho de haber llevado al Real Madrid como único equipo español en cuartos de Champions, o mantenerse con vida en las dos principales competiciones, no ha sido suficiente para tumbar el veto de Deschamps.

Mejora a los culés

El seleccionador francés no va a cambiar de opinión y hasta que no abandone el banquillo de la selección, Benzema no jugará de nuevo con el conjunto nacional. Y, en caos de que Deschamps abandone el puesto, el delantero del Real Madrid tampoco ha asegurado que aceptara una convocatoria. Pero, lo que es evidente, es que Francia pierde sin el que muchos consideran mejor '9' del momento.

"No puedo olvidarlo. Cuando es algo sobre mis elecciones como seleccionador, la táctica o el aspecto técnico, tiene lugar de ser y para mí no tiene importancia. Lo otro se pasa de la raya, afecta a mi nombre y a mi familia", llegó a explicar el técnico.

Por el contrario, Deschamps sí que ha llamado a los jugadores del Barcelona Dembélé y Griezmann. Ambos están sin Champions y, además, en términos goleadores tienen peor ratio que Benzema (270' y 226' respectivamente). Otros delanteros convocados como Martial se quedan en un gol cada 333 minutos, Coman suma 321' y Ben Yedder 158'. Solo Giroud y Mbappé, cuyo posicionamiento en sus equipos es muy diferente, le mejoran. Francia pierde y el Real Madrid, mientras tanto, parece que gana con su delantero.

[Más información - El Real Madrid tiene la suma mágica: el rey de Europa no mira el DNI en la Champions]