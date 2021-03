Rodrygo: "Queda mucha Liga y vamos a seguir peleando hasta el final"

Rodrygo Goes, en un momento del Real Madrid - Elche de La Liga LaLiga

Rodrygo Goes volvió a tener minutos, aunque esta vez no formó parte del once titular ante el Elche. El extremo brasileño ingresó en el terreno de juego en la segunda mitad y con él en el campo el Real Madrid logró la remontada y la victoria, con un doblete de Karim Benzema.

El partido no fue fácil para los blancos. Con el empate a 0 al descanso y tan solo un tiro entre los tres palos, de Isco, el partido se reanudó tras el paso por vestuarios con polémica. Claro penalti de Marcone sobre Sergio Ramos que se fue al limbo después de que ni Vázquez Figueroa ni el VAR considerasen que era suficiente el agarrón para señalar penalti. De hecho, el árbitro principal del encuentro vio falta en ataque del camero.

Después marcó Dani Calvo, para que Karim Benzema luego firmase un doblete, con gol de cabeza y otro de un zurdado, y diese la victoria al equipo blanco. Después del choque, Rodrygo Goes atendió al micrófono de Realmadrid TV para analizar lo sucedido en el Estadio Alfredo Di Stéfano.

Rodrygo explicó que el partido ante el Elche había sido "difícil", pero destacando la lucha hasta el pitido final de los suyos: "Hemos sufrido bastante, pero al final conseguimos los tres puntos, sufrimos y ganamos al final, como hace el Real Madrid. Hay que luchar hasta el final, siempre".

"Estaba muy difícil, ellos estaban muy atrás, encajamos un gol que nos complicó un poco todo. Pero conseguimos marcar, con paciencia, pero con ritmo, como siempre nos dice el míster y logramos gana", continuó explicando el joven exfutbolista del Santos, que entró al campo por Sergio Ramos.

Precisamente, su cambio provocó que el Real Madrid cambiase el dibujo, ya que de inicio los blancos salieron con tres centrales con Lucas Vázquez y Ferland Mendy como carrileros. Pero tras el triple cambio, el conjunto merengue regresó al tradicional 4-3-3: "Cambiamos el sistema, porque estamos con tres centrales y volvimos al 4-3-3. Estamos acostumbrados a jugar así. Pudimos ganar el partido y conseguir la victoria".

Confianza

Rodrygo destacó que la victoria les da confianza para lo que viene: el tramo decisivo de La Liga y antes de eso, la 'final' ante el Atalanta del próximo martes 16 de marzo, en la vuelta de los octavos de final de la Champions: "Nos da mucha confianza para todos los partidos que nos quedan. Ahora pensamos en la Champions. Esto nos da mucha confianza para seguir peleando hasta el final porque queda mucha Liga".

