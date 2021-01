La Copa de Zidane: el plan B del Real Madrid se examina ante el Alcoyano

Ya se conoce a la mayor parte del grueso que estará en el bombo del sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey. Pero todavía quedan cuatro equipos por conseguir su billete, los cuatro que disputaron la semana pasada la Supercopa de España. Debutan en la competición copera el Real Madrid, la Real Sociedad, el Barcelona y el flamante campeón, el Athletic.

El turno para el Real Madrid, que cayó en las semifinales de la Supercopa ante el Athletic, es este miércoles. El rival de los blancos es el Alcoyano de Segunda B, que llega disparado y con ganas de dar el campanazo, uniéndose así al Navalcarnero, que también milita en la categoría de bronce del fútbol español, en los octavos de la competición copera.

La Copa es un torneo espacial, al que rodea una particular magia que hace posible lo imposible. El Alcoyano ya se deshizo del Huesca en la última ronda superada y ahora quieren hacer lo propio con el trece veces campeón de Europa. Un Real Madrid que viaja hasta Alcoy sin algunos de sus pesos pesados, bien porque arrastran molestias o por decisión técnica como en el caso de Modric.

Oportunidad en Copa

Sergio Ramos, Varane, Carvajal, Rodrygo, Modric y Odegaard son bajas para el debut copero del Real Madrid en la 2020/2021. La competición del KO es conocida por la oportunidad de los menos habituales para demostrar que pueden tener más minutos y eso es lo que intentarán en Alcoy los Lunin, Odriozola, Mariano y compañía. Aunque eso no quiere decir que los blancos no quieren ganar el título en abril.

Zidane tiene la Copa marcada en rojo y es que esta competición no pudo ganarla como jugador y, hasta el momento, también se le ha resistido en su faceta como entrenador. Todo a la Copa de un Zizou que tiene mucha ilusión por conquistarla: "Trabajamos para intentar ganar cosas y cualquier competición. Lo nuestro es el día a día. No siempre se puede ganar, pero nos preparamos para eso. Gracias por decirme que nunca la he ganado, pero por eso tenemos ilusión en ganarla".

Mariano, con la camiseta negra del Real Madrid

La moral del Alcoyano

A este Real Madrid con importantes novedades le espera un Alcoyano que llega en un momento muy dulce, aunque consciente de que su prueba roza lo imposible. No será la primera vez del conjunto blanco en El Collao, el cual ya pisó cuando el equipo alicantino militaba en Primera División hace... ¡setenta años!. Aunque también más recientemente en la Copa del Rey.

El Alcoyano celebra su victoria ante el Huesca EFE

Seis jornadas consecutivas sin conocer la derrota y una brillante trayectoria en Copa en lo que va de curso forman la carta de presentación del equipo de Segunda B. "Más moral que el Alcoyano", este famoso dicho nacional se vuelve más actual que nunca ante la cita de David contra Goliat. Para el conjunto local tan solo es baja el delantero Manuel Raillo.

Su entrenador ya dijo que no hay mejor cosa que jugar contra el Real Madrid para que todos sus futbolistas estén disponibles y deseosos de saltar al terreno de juego. Además de Raillo tampoco estará Rubén Garcés, al que el club ya le ha dicho que se busque equipo en el mercado de fichajes de invierno. Tampoco llega Ángel Cano, quien fichó por el equipo alicantino recientemente.

Alcoyano - Real Madrid

Alcoyano: José Juan, Jordán, Primi, Raúl González, Pablo Carbonell, Alberto Rubio, Jony Ñíguez, Juanan, Ángel, Mourad y Jona.

Real Madrid: Lunin; Odriozola, Nacho, Militao, Marcelo; Casemiro, Fede Valverde, Isco; Lucas Vázquez, Mariano y Vinicius.

Árbitro: Sánchez Martínez (Comité Murciano).

Hora: 21:00 - Telecinco y DAZN / EL BERNABÉU.

Información: Partido correspondiente a la ronda de dieciseisavos de al Copa del Rey que se disputará en el estadio El Collao (Alcoy, España).