El Milan no se plantea la cesión de Jovic

Uno de los nombres que estaba sonando como posible salida en el Real Madrid en el mercado invernal era Luka Jovic. Aunque la dirección deportiva no esperaba ningún movimiento, ni de entrada ni de venta, en Italia señalaban al serbio como uno de los objetivos del AC Milan. Ya lo fue el pasado verano, pero tanto la entidad como el jugador decidieron seguir en la capital de España. Ahora llegan señales de humo diferentes desde el país transalpino.

Este martes señalan que el Milan no tiene como objetivo ningún delantero para la ventana de traspasos que se abrirá en enero. Según la información que ha aparecido este 22 de diciembre, los 'rossonero' están buscando un defensa para reforzar la zaga. Parece que desde la dirección deportiva están contentos con el rendimiento de Ibrahimovic, Rebic y Hauge y que el punto de la plantilla que quieren apuntalar es la línea de atrás.

Stefano Pioli había planteado al principio de la temporada que necesitaría un jugador más para esa zona del campo, sobre todo por la edad del sueco. Con el noruego como una de las revelaciones de la Serie A, parece que el técnico italiano se ha olvidado de Jovic. El serbio está teniendo bastantes problemas para tener continuidad con los blancos. Algunas lesiones y un contagio por coronavirus han minado sus minutos en esta primera parte del año.

Luka Jovic celebra un gol con la selección de Serbia Reuters

Jovic ha regresado ya a la dinámica de las convocatorias y, en este período de partidos que no frenarán por la Navidad, tendrá opciones de volver más pronto que tarde. El hecho de que Zidane esté optando por un once más fijo en este momento de la temporada no le ayuda a recuperar esos minutos que los problemas físicos le han quitado. El serbio necesita demostrar este año que la inversión que hizo el Real Madrid por él tiene su justificación deportiva.

