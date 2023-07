Caroline Weir, blindada: el Real Madrid Femenino ata a su galáctica

Caroline Weir continuará liderando al Real Madrid Femenino más años. El club blanco y la jugadora han acordado renovar el contrato de la escocesa hasta el 30 de junio de 2026. Un blindaje a la galáctica y actual mejor futbolista de la plantilla del primer equipo merengue.

La capitana de la selección de Escocia aterrizó en la casa blanca el pasado verano. Tan solo un año después, no solo se ha convertido en el buque insignia del proyecto de presente y futuro, sino también en una de las futbolistas del plantel merengue más queridas por la afición.

Las reacciones en las redes sociales al anuncio de su renovación no hacen más que confirmarlo. Desde que es la mejor jugadora que tiene el Real Madrid Femenino a que es una delicia verla en acción dentro de los terrenos de juego. Todo el mundo quiere a Weir y Weir quiere al club blanco.

Conocida por su admiración por Zinedine Zidane desde que era tan solo una niña, Caroline Weir despliega un juego exquisito. Calidad, técnica y también mucho gol, ya que la pasada temporada 2022/2023 acabó convirtiéndose en la máxima goleadora del equipo dirigido por Alberto Toril.

MVP del año

Pocas dudas hay sobre que Caroline Weir es la mejor futbolista de la temporada del Real Madrid Femenino en la 2022/2023. De hecho, ella fue reconocida por la afición como Jugadora Cinco Estrellas Mahou del ya pasado curso, el primero para la escocesa en la casa blanca.

"Esta temporada el equipo ha hecho un verdadero esfuerzo. Tenemos un equipo lleno de talento, así que este premio podría haber sido para cualquiera esta temporada, pero es muy bueno recibirlo", afirmó la futbolista después de recibir un galardón por el que también se mostró muy agradecida ante el madridismo.

"Individualmente la he disfrutado. Creo que he mejorado y he llevado mi juego a un nivel diferente. Me he puesto a prueba. Como equipo hemos mostrado un gran progreso, superando los límites y tratando de mejorar", sentenció la recién renovada jugadora escocesa del Real Madrid Femenino.

