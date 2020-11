El Granadilla acaba con la racha triunfal del Real Madrid Femenino de la pichichi Asllani

Tres victorias consecutivas avalaban al Real Madrid Femenino como uno de los equipos más en forma de la Primera Iberdrola. No fue fácil el inicio de curso con esa derrota ante el Barcelona en la jornada inaugural del campeonato doméstico, pero poco a poco las blancas han ido encauzando el camino hasta este duelo contra el UDG Tenerife, correspondiente a la jornada 7.

Las de David Aznar querían prolongar su racha triunfal, pero delante tenía a un Granadilla que desde que lograse el ascenso en 2015 no ha hecho otra cosa que mejorar su clasificación. En su primer año consiguió acabar séptimo, para la siguiente temporada ser sexto y las dos últimas campañas, cuarto.

Las tinerfeñas, en la zona alta de la tabla, compitiendo por esa segunda plaza con el Atlético de Madrid, también llegaron al duelo ante el Real Madrid Femenino encadenando varias victorias y con estos precedentes, fue el Granadilla el que tomó el mando del encuentro en los primeros compases del partido.

Intensidad, sin gol

Comenzó el Granadilla con mucha intensidad y acercándose con mucho peligro al área de Misa. No inquietaron mucho las tinerfeñas, pero hubo que esperar hasta el minuto 14 para ver el primer disparo del Real Madrid Femenino. Fue Cardona quien con la zurda lo intentó. Una Cardona que está cada vez mejor y que se ha convertido en una fija para David Aznar.

Aunque para fijas, Misa, Kenti, Peter y Asllani. El póker de oro que hasta la fecha no ha salido del once titular del conjunto merengue. El Granadilla siguió intentado sumar ese gol que encaminase su trayectoria de victorias consecutivas y Silvia Doblado, con un disparo pegado al palo a punto estuvo de conseguirlo antes de la media hora de partido.

Mari Jose, futbolistas del Granadilla, en el partido ante el Real Madrid Femenino de la Primera Iberdrola EFE

Precisamente tras el minuto 30 se animó el encuentro. Mari Jose puso en apuros a Misa, pero el balón se marchó a córner. La portera madridista sacó de puños la siguiente, pero otra vez Mari Jose volvió a tener el gol en sus botas, aunque nuevamente su chut se fue fuera.

Se suele decir que a la tercera va la vencida, pero Mari Jose siguió sin encontrar el gol. Esta vez la jugadora del Granadilla metió un buen pase a Martín Prieto, pero entre Peter y Misa taparon bien portería y el lanzamiento de Martín Prieto acabó pegando en el lateral de la red. Contestó el Real Madrid y cómo lo hizo. Tere Abelleira vio el desmarque de Asllani, quien no se lo pensó, armó la pierna... y estrelló el balón en el palo.

Y llegaron los goles

Comenzó la segunda mitad con el partido al mismo nivel de intensidad y con los dos equipos buscando la portería contraria. Fue así como se abrió la lata. Cómo no, Kosovare Asllani hizo el gol para el Real Madrid. Penalti claro sobre Cardona y desde el punto de los once metros la delantera sueca no falla. Corría el minuto 54 y la futbolista merengue hacía su séptimo tanto de la temporada para consolidarse como la pichichi de la Primera Iberdrola.

Piña del Real Madrid Femenino en la Primera Iberdrola LaLiga

Se repuso el equipo tinerfeño. En el 63' una falta lejana se convirtió en el gol de las locales. Balón al área y Patri Gavira superó a Misa para marcar su primera diana de la 2020/2021. Doce minutos después, Pleuler consumó la remontada. La futbolista del Granadilla se había convertido en la agitadora, y si la primera no le salió, la segunda acabó con el balón en el fondo de las mallas.

Con el marcador a favor, el Granadilla jugó con el cronómetro. Pero no bajaron las jugadoras blancas los brazos. Tere Abelleira, muy activa durante todo el encuentro, demostró que puede ser titular indiscutible en este equipo. La gallega la puso desde la esquina e Ivana, muy inteligente, prolonga para que Jessica Martínez rematase.

No encontró el gol la delantera, pero tan solo dos minutos después, en el 81', volvió a gozar de otra gran ocasión. Casi se cantó el gol en esta. Cabezazo en plancha que salió muy centrado y que atajó sin grandes problemas la guardameta rival. Todavía tuvo otra más Jessica Martínez, pero tampoco pudo lograr el tanto del empate. Victoria para el Granadilla, que prolonga su racha victoria y corta la del Real Madrid.